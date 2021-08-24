為強化PX Pay近800萬名會員黏著度與忠誠度，再創點數新價值，繼推出PX Pay數位印花後，全聯福利中心自9/1起再推出全新PX Pay「滿月紅利」會員制度，以「價值感」、「專屬感」、「趣味感」等3大方向為開發準則，讓消費者每次到全聯消費，都可透過PX Pay支付獲得更多福利點回饋，不僅多買多賺，也可避免透過實體貨幣交易所產生的疫情傳染風險。

全聯指出，全新推出的「滿月紅利」會員制度，首創以分月為一週期計算的玩法，消費者免付高額年費，只要到全聯消費並使用PX Pay支付，不管單筆金額多小，每一筆都可以自動累積，而且累積滿額達到門檻，即可獲得專屬的福利點回饋，不僅如此，原本實施的單筆消費滿100元福利點2倍送，也能同步累積，加起來最高有3.1%回饋。透過雙重機制除了讓消費者快速累點，還可每月配紅利，越買越多利，月月都能無腦消費輕鬆回饋。期望透過全新「滿月紅利」會員制度，進一步帶動PX Pay支付率達成今年40%目標，同時提升業績拉力。

全新登場的PX Pay「滿月紅利」會員制度，以每月1日至月底為一個計算週期，次月將重新累積消費計算。每月只要使用PX Pay儲值金或信用卡綁定支付皆可參加，與以往需單筆消費滿額才可獲得福利點回饋相較下，全新的「滿月紅利」會員制度，讓消費者不必一次買大量，每筆消費都可自動累積，如買OFF COFFEE或READ BREAD等小額消費通通都能累積，且透過PX Pay全新改版頁面，視覺化目前累點的狀況，像是玩遊戲般一關一關逐步晉級，超有「趣味感」。

PX Pay「滿月紅利」會員機制共分成4個額度門檻，分別為「銅」、「銀」、「金」、「鑽石」等級，只要會員每月消費達到門檻，即可回饋該等級的福利點，如最高等級的「鑽石」會員，為消費者每月到全聯消費滿10000元即可升等，加上單筆消費滿100元福利點2倍送（0.6%回饋），等於回饋最高可達驚人的3.1%。其次「金」等級，則月消費累積須達6000元，共可獲得600福利點，回饋達2.6%（含單筆消費滿100元福利點2倍送0.6%回饋）。每位會員每月達成每一級距，僅限回饋1次，另PXGo!、小時達、報電話與出示實體福利卡，目前暫不列入累計。

PX Pay「滿月紅利」會員制度內容（活動期間：9/1-12/31）。（全聯提供／黃慧雯台北傳真）

全聯表示，PX Pay自2019年5月24日推出至今，已累計下載數破1000萬、註冊會員數將近800萬。去年受疫情影響，為減少人與人接觸感染風險，持續呼籲民眾使用PX Pay支付，不僅零接觸，結帳又快速，同時帶動支付率從33%成長到36%，由此顯示有越來越多消費者愛用PX Pay。目前使用者男女比例為3：7，消費主力客群為40～54歲，占比達42%。期望透過「滿月紅利」會員機制，強化各層會員黏著力與貢獻力。