中國外交部發言人汪文斌24日主持例行記者會時表示，美國《水星新聞》報導，美首例新冠死亡病例可能發生在2020年1月，早於美官方公布時間，中方此前已提過，美國新冠肺炎疫情發生時間線不斷前移。中方敦促美方，停止甩鍋推責、栽贓抹黑中國的拙劣把戲，盡快公布並檢測早期病例數據，盡快邀請世衛組織專家赴美開展溯源研究，給國際社會和美國民眾一個科學和公正的交代。

美國紐澤西州貝爾維爾市市長稱，他本人於2019年11月就已感染新冠病毒，檢測結果也顯示他已擁有新冠病毒抗體，這比美國報導的首個新冠確診病例早2個多月，也早於中國報告的首個病例的時間。

美國國立衛生研究院網站顯示，研究發現美國5個州的新冠病毒感染證據在2019年12月就已出現。美國加州大學洛杉磯分校與華盛頓大學合作研究表明，從2019年12月下旬開始，一直持續到2020年2月，呼吸道症狀和疾病患者數量明顯增加，表明新冠病毒在具有臨床意識和檢測能力之前，就已經在美國社區傳播。

此外，多家媒體報導，美國威斯康辛州2019年7月大規模暴發電子菸肺炎並席捲多州，患者肺部CT部分區域呈現團狀模糊的白色，與新冠肺炎症狀極其相似。

汪文斌表示，美國的這些病例情況表明，新冠肺炎呈現多個源頭、多點暴發的特點，需要高度重視，認真調查。

但令人不解的是，美方指責中方在溯源問題上不透明，汙衊中方搞虛假宣傳，卻在自身溯源問題上推三阻四，諱莫如深，消極迴避，不斷設置障礙。此前，美國《棕櫚灘郵報》和《邁阿密先鋒報》都曾披露，佛羅里達州衛生廳網站曾發布當地2020年1月和2月出現新冠肺炎症狀或新冠病毒檢測結果為陽性的171名患者數據，然而這些數據一度被莫名其妙地刪除。

無獨有偶的是，美國疾控中心研究人員2020年11月在美國《臨床傳染病》雜誌上發表報告，他們在2019年12月13日至2020年1月17日期間採集的7389份血液樣本中，發現106份含有新冠病毒抗體。但結果如何呢？據報導，這項溯源調查項目被美國政府高官叫停，大量的血液樣本也被封存。

汪文斌強調，中方已兩次邀請世衛組織專家赴大陸展開溯源研究。中國和世衛專家也得出了權威的溯源研究報告。中方敦促美方停止甩鍋推責、栽贓抹黑中國的拙劣把戲，盡快公布並檢測早期病例數據，盡快邀請世衛組織專家赴美開展溯源研究，給國際社會和美國民眾一個科學和公正的交代。