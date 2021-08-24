女星趙孟姿和團體5566成員許孟哲在2019年結婚，並在去年7月迎接女兒「Doreen」，幸福組成一家三口，不吝嗇分享生活日常的夫妻倆，日前就分享一家人戲水照，身穿深U亮橘色泳裝的趙孟姿，跪坐在泳池邊護著女兒，她一彎腰就倒出傲人雙峰，好身材辣翻網友。

許孟哲和趙孟姿帶著女兒帶泳池玩水，照片中，趙孟姿為了保護女兒的安危、雙手抱著Doreen，穿著深U亮橘色泳裝的趙孟姿，跪坐在泳池邊，她的傲人北半球也跟著見客，好身材相當吸睛，說趙孟姿是辣媽一點都不為過，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

趙孟姿好身材相當吸睛。（圖／取材自許孟哲 HMC臉書）

許孟哲曬照時，他先是噴父愛說：「等了好久，終於等到Doreen第一次去泳池玩水了，這個小東西完全不害怕，興奮的一直亂踢」，不過看著女兒玩得不亦樂乎，也讓許孟哲直呼：「不知道Doreen的小腦袋，看到這麼大的泳池在想什麼？會覺得…怎麼有這麼大的浴缸嗎？不管怎樣看妳玩的開心，爸爸媽媽也很開心」，而許孟哲文末還幽默自嘲：「這組照片會不會被誤會我是假藉秀女兒，但其實要炫耀老婆的身材」。

許孟哲和趙孟姿在上個月為女兒慶祝1歲生日，小倆口也有意願再生1個陪伴女兒，但礙於工作狀況，「做人進度」目前還是先暫緩，恩愛的許孟哲和趙孟姿也在日前分享維繫婚姻之道，彼此除了互相體諒之外，若意見不合、鬧爭執，兩人一定坐下來冷靜討論、花時間溝通，夫妻沒有隔夜仇。