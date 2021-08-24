王可安的妻子是一名陸籍配偶，去年1月26日妻子帶著小孩回大陸蘇州探親，不幸適逢疫情，妻小在滯留在大陸。為了見到妻小，他幾乎參與每一場「小明回台」陳情活動，長達8個月後，他才再次見到妻小。因為親身經歷與小孩分開的痛苦，看到現在身邊周遭仍有小明的媽媽見不到小孩，最長甚至達到2年的時間，非常感同身受，他呼籲政府，不要再忽略這一群人。有一位小明媽媽接受本報記者採訪表示，自己的前婚生子女遲遲無法來台，孩子現在缺乏安全感，心理極度不安、自卑，如果因為疫情導致孩子超齡無法入境，「她和台灣的丈夫將面臨家庭破碎，被迫離婚，對她和丈夫也是二次的傷害，因孩子不能沒有媽媽，她只能選擇離婚回去照顧尚還年幼的孩子」。

王可安表示，去年小明們以境外生名義回台，今年同樣以境外生為標準，但境外生來台主要目的是唸書，也是短期在台，相較於滯留在大陸的小明們均未成年、且需要母親照顧，是屬於沒有選擇的一群，但卻被排斥在外。今年1月1日政府修改規定，開放陸配小孩來台，看似放寬了，但卻精確切割了「陸配前婚生子女」這塊。王可安說，雖然陸配前婚生子女看似跟台灣連結較小，但是試想，母親在台灣，天天想著大陸的小孩，家庭裡更有著台灣丈夫、台灣公公婆婆，同感憂愁，其中最久小明媽媽與其子分開長達兩年，這樣也是變相造成家庭的不美滿。

王可安說，可以想像，親子分離長達兩年這樣的痛苦，是他當時經歷見不到妻小痛苦的兩倍，希望政府基於人道考慮，「想想自己是否與自己父母親、兒女分開長達兩年的經驗」？

王可安表示，陸配們不同於大學生能夠清楚表達自己的痛苦，有苦說不清，是邊緣中的邊緣，他了解到現在滯留在大陸的小明大約有10位，大多都已向政府專案申請過，也陳情過，但都沒有得到確切的答覆，或是又將決定權交由疫情指揮中心。

王可安更指出，現在指揮中心的專案開放綁學籍，但其實這已經跟科學防疫無關，學籍事宜應回歸教育部。讓陸籍未成年子女以「來台接受其生母的照顧」單獨為由入台，是疫情前原有的規定，非新的要求，這原與疫情無關，而人數又少到只有10位左右，為何不能直接讓這麼少數量孩子入台家庭團聚？而非要新設一個申請學籍跟純粹大專生來台的程序綁在一起呢？王可安質疑，基於疫情原因他可以體諒，但是都開放境外生了，為什麼僅少數10人不能開放，這相對來說完全是可控的狀況。

一位小明媽媽表示，她與大陸前夫離婚，兒子由她監護，2019年12月在大陸與台灣丈夫辦理結婚，2020年1月疫情爆發，無法入台辦理結婚手續，2020年7月境外生開放入台時，新婚新娘仍未開放，2020年底才開放准予入境結婚，2021年2月取得依親居留證，同時遞交兒子入台申請書。她表示，小孩未成年，隨她入台生活需要在台讀書，移民署告知因為疫情關係，教育部暫不開放轉學生來台就讀，所以至今無法入境，小孩已快滿15歲，距離條文規定的16歲將無法入境只剩一年之餘。

小明媽媽說，每月她都電話詢問開放情況，今年4月稱已提上討論議程中，之後因台灣本土疫情爆發而再次擱置。條文規定年滿16歲將無法入境，孩子今年即將15周歲，疫情不知何時才能趨緩，孩子將面臨超齡無法入境的情況，現在孩子託付大陸親屬代為照看，「孩子現在缺乏安全感，心理極度不安，不喜歡和外界溝通、自卑，孩子是無辜的，已經失去父愛了，不能再失去母愛」。她說，如果因為疫情導致孩子超齡無法入境，「她和先生將面臨家庭破碎、被迫離婚，對她和先生也是二次的傷害。因為孩子不能沒有媽媽，她只能選擇離婚回去照顧尚還年幼的孩子」。

小明媽媽期盼相關部門能夠看見他們的難處，「不要讓好不容易組建的幸福家庭再次破碎、骨肉分離，懇請協助允許孩子入境手續的辦理，讓他們家庭早日團聚，讓他們的孩子能和正常的孩子一樣享受媽媽的呵護和關愛，在一個充滿愛的家庭中快樂健康的成長」。