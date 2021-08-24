高雄市長陳其邁（前）24日在左營區綠園道舉行施政周年記者會，他率領團隊向民眾鞠躬，感謝民眾的支持。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁施政滿周年，他下午在施政周年記者會中表示，希望未來一年，甚至在未來的歲月，繼續為民服務，為這座偉大的城市努力。陳其邁說，人生很奇妙，鐵路地下化竟然在他手上完成。

陳其邁說，高雄過去幾年變化很大，面對國際局勢的改變，要回應世界的變局，跟上國際的腳步。在產業的開發包含仁武產業園區、橋科、亞洲新灣區都動了起來。

陳其邁表示，他於2005年代理市長的時候，曾經簽了一張公文，對鐵路地下化的預算，希望從75％爭取降至25％，前幾天局處的同仁拿此公文給他看，讓他覺得人生是多麼的奇妙，他後來當了高雄市長，鐵路地下化竟然在他的手上全線完工。

陳其邁指出，在故鄉服務，陪同故鄉成長，是人生最幸福的事情。他曾經在高雄中學畢業典禮演講時引用日本武士西鄉隆盛的詩句：「男兒立志出鄉關，學不成名死不還。」陳其邁後來發現，人生要實現理想，原來近在眼前。

此外，市府團隊細數陳其邁上任以來的政績，包含拆除中博高架橋、鐵路地下化、維持治安等，其中，全般刑案至今年7月，對比去年同期減少1186件、破獲率99.26％。