成為網路爆紅直播主「楠哥哥」，呂紹楠今天親自捐款百萬元，難得穿上西裝回復帥氣總經理打扮。（彰化家扶提供／謝瓊雲彰化傳真）

趕在開學前夕，彰化知名直播主楠哥哥，24日一早在伸港鄉民代表陳聿琦陪同下，親自帶著百萬元現金，捐給彰化家扶中心，盼幫助弱勢兒少能順利開學，這筆捐款成為今年以來彰化家扶中心最大筆善款金額。

「楠哥哥」呂紹楠短短3年躍升崛起，成為彰化最知名的網紅直播主之一，每場直播高達30萬人次觀看，本業是是富發牌古著鞋總經理，為了拓展線上業務親自上陣直播叫賣，意外開啟網紅人生。

他日前透過陳聿琦得知，彰化家扶中心去年因疫情捐款銳減，今年疫情更加嚴峻，公關拜訪、設攤義賣等工作被派停擺，募款更艱難，因此毅然決然以在地企業回饋社會的心情，捐出100萬元扶幼助學金。

楠哥哥呂紹楠表示，受疫情衝擊，富發牌古著鞋業績掉了將近8成，直播同樣減少許多買家。然而弱勢孩子一樣需要大家的關心與幫助，下周就要開學了，希望這份小小心意，能照顧到更多偏鄉的家扶兒。

彰化家扶中心主任王震光說，去年彰化家扶428兒童保護社區大型宣導時，楠哥哥不計形象，擔任志工並扮演受家暴婦女，支持家扶推動扶幼及兒少保護工作不遺餘力。開學在即，彰化家扶照顧的3600名孩童，需要生活、升學，還有醫療、急難等需求，感謝伸港鄉代陳聿琦引薦，更感謝楠哥哥義不容辭血中送炭，這筆百萬元捐款是今年以來，彰化家扶收到金額最大筆的愛心捐款。