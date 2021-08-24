英國男星湯姆希德斯頓(Tom Hiddleston)在漫威系列電影中，飾演雷誰索爾的弟弟「邪神洛基」，身為反派的他卻因此在全球大爆紅，他斯文俊俏的外表與迷人的英式口音，加上一頭不是誰留都好看的濃密中長捲髮，讓眾多女粉絲為之傾倒，但隨著年月飛逝，最近男神被拍到私下照片，讓不少粉絲看了覺得他這部分不太樂觀，引發熱議。

湯姆希德斯頓的魅力，始於2011年接演漫威大片《雷神索爾》，通常身為反派在人氣上比較劣勢，但他卻相反，一顰一笑都能讓女粉絲腳軟暈船，甚至從華人粉絲那兒得到「抖森」的暱稱，如今迪士尼還特地製作了他的個人影集《洛基》，足見其英倫男神威能。

近來湯姆希德斯頓被拍到私下模樣，粉絲紛紛聚焦在他的髮際線上。圖／達志提供)

而成為漫威「可愛又迷人的反派角色」10個年頭，湯姆希德斯頓如今已是好萊塢一線紅星，即使一舉一動備受關注，但他無論感情還是私下生活，都算是簡樸，近日沒工作時，他大多是為了帶愛犬散步才出門，男神的日常模樣不似「洛基」這般華麗，湯姆希德斯頓大多穿得休閒簡單，頭髮也不太整理，因此雖然優雅氣質依舊，卻被發現濃密頭髮不再蓬鬆濃密，甚至有些M字禿。

不少粉絲看見湯姆希德斯頓的私照，都集中在同一個亮點上，憂心直呼「這髮際線…不太樂觀」、「再下去可能會變成傑森史塔森」，但仍肯定他身為英倫男神的魅力，表白即使他禿頭，仍舊很迷人。