20年前曾同為日本偶像集團「早安家族」C位成員的後藤真希和藤本美貴，近來各自積極經營Youtube，日前終於實現兩人「互當來賓」的夢想，互到對方家作為YouTube來賓。

她們穿著日本傳統浴衣，在家自己吃流水涼麵、章魚燒，呈現日本夏末一般人的居家生活。皆已當媽的兩人聊起偶像時期皆為女神級偶像，20年後兩人已無包袱，互爆當年心機重重對其他成員「濺水花、放電搶粉絲」等行動，笑料百出。

後藤真希和藤本美貴先後進入「早安少女組。」，藤本入團時後藤已離團單飛，但兩人另曾與同門的松浦亞彌組3人團「後松藤」，一同赴各地巡演。當時逢藤本與松浦出道初期，而後藤人氣正旺、被傳「驕傲、目中無人」，聊到此話題藤本美貴挺身為後藤撇清，說：「真的沒有這回事！」

藤本則自爆，入團後第一張單曲〈泡泡〉拍MV時，利用成員們在水池內瘋狂踏踩、水花四射的場面以水花「回饋」對方。藤本說：「我看到那個我不順眼的成員，故意趁跳舞時在她身邊踢出大片水花、淋濕她。現在回想起來，挺想跟她本人道個歉的。」

而後藤真希自爆，早安家族演唱會時為了搶粉絲會使出「放電」招吸粉，後藤說：「歌迷會拿著應援成員的應援扇、或是穿著應援T恤，我看到時會特別在台上朝對方看一眼或揮手，通常下一次再看到他，他已經成為我的粉絲了！」藤本美貴笑說：「我也會這樣！」

後藤真希官方YouTube影片：https://www.youtube.com/watch?v=PD889KhmCAE&t=26s