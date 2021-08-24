前高雄市長韓國瑜參選第15任總統大選，台聯黨主席劉一德選前在臉書直播，指韓曾經入台南大林路少年觀護所接受感化教育，遭韓提起民、刑事訴訟。刑事誹謗、違反選罷法部分檢方已處分不起訴，民事部分韓求償100萬元，並要求劉公開道歉。

台北地院民事庭24日開庭，劉一德的律師表示，當時有請柯建銘以立委身分協助查證，並請人親自到觀護所查詢有無韓國瑜的紀錄，加上黃光芹撰寫的韓國瑜口述自撰《跟著月亮走》內容，韓自陳高中沒畢業，並坦承少年時曾犯下「不好寫進書裡的錯誤」，顯然是發生了什麼事情。

劉的律師說，記者會的言論內容，是綜合各種查證結果，做出合理的推論，雖然查證結果是「無法查證」，但查不到不代表沒有，才會在記者會要求韓國瑜說明清楚；雖然因時間已久，當時有很多黨員分頭查證，已不知道哪部分是由誰來查證，但確實已盡查證義務。

韓國瑜的律師葉慶元駁斥，既然柯建銘當時回覆無法查證，且少年犯紀錄因為會塗銷，觀護所也告知「現有資料沒有」，黃光芹的書內也沒有寫到韓進入少觀所，劉一德明知無法證實有此事，卻仍堅持為不實陳述，就應負賠償責任，劉的律師根本是「幽靈抗辯」。

刑事部分，韓國瑜控告劉一德誹謗、違反選罷法，但檢察官認為劉有對散布的消息進行查證，且韓參選總統，應受全民嚴格檢視，劉要求韓說明是否曾進少觀所，就是對總統候選人的合理檢視，因此處分不起訴。