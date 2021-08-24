高雄市警局今天下午舉行卸、新任分局長和刑大大隊長聯合交接典禮，市長陳其邁親自主持，陳其邁除感謝局長黃明昭帶領之下讓高雄在刑案、交通防制上比去年交出漂亮成績單之外，也強調到任分局長和大隊長都是警界菁英，中高階警官是維持治安的第一線領導者，勉勵警局所有同仁繼續為高雄治安努力，讓市民有感！
高雄市警局本次有13個分局分局長及刑大大隊長異動，市警局於24日下午舉行卸、新任分局長、大隊長聯合交接典禮。
市長陳其邁在監交印信後致詞，一開始即稱讚高雄市治安在局長黃明昭帶領下，交出漂亮成績單，陳其邁細數治安數據，指高雄市今年至目前為止，全般刑案比去年減少1186件、暴力犯罪減少2件、重大刑案減少5件、槍擊案減少3件，交通事故截至8月22日為止，相比去年A1車禍死亡人數也減少11人，這些都是局長黃明昭及所有同仁的努力，讓市民可平安順利度過每一天。
陳其邁也對參加交接典禮的中高階警官喊話指出，今天在座的各位都是未來擔任分局長和大隊長，維持治安第一線的領導者，勉勵大家在工作崗位上竭盡所能，為市民安全把關，陳也將槍枝、毒品、酒駕以及車禍的防制，列為治安重點工作，呼籲高雄市警局在治安把關上，讓市民有感，讓大家能安居樂業。
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