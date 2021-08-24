高雄市長陳其邁勉勵新任分局長和刑大大隊長，繼續為高雄治安努力。（石秀華攝）

原任左營分局分局長的陳世煌調任高雄市新興分局擔任首席分局長一職。（石秀華攝）

原任高雄市警局公關室主任的蔡鴻文此次外派鹽埕分局分局長。（石秀華攝）

高雄市警局今天下午舉行卸、新任分局長和刑大大隊長聯合交接典禮，市長陳其邁親自主持，陳其邁除感謝局長黃明昭帶領之下讓高雄在刑案、交通防制上比去年交出漂亮成績單之外，也強調到任分局長和大隊長都是警界菁英，中高階警官是維持治安的第一線領導者，勉勵警局所有同仁繼續為高雄治安努力，讓市民有感！

高雄市警局本次有13個分局分局長及刑大大隊長異動，市警局於24日下午舉行卸、新任分局長、大隊長聯合交接典禮。

市長陳其邁在監交印信後致詞，一開始即稱讚高雄市治安在局長黃明昭帶領下，交出漂亮成績單，陳其邁細數治安數據，指高雄市今年至目前為止，全般刑案比去年減少1186件、暴力犯罪減少2件、重大刑案減少5件、槍擊案減少3件，交通事故截至8月22日為止，相比去年A1車禍死亡人數也減少11人，這些都是局長黃明昭及所有同仁的努力，讓市民可平安順利度過每一天。

陳其邁也對參加交接典禮的中高階警官喊話指出，今天在座的各位都是未來擔任分局長和大隊長，維持治安第一線的領導者，勉勵大家在工作崗位上竭盡所能，為市民安全把關，陳也將槍枝、毒品、酒駕以及車禍的防制，列為治安重點工作，呼籲高雄市警局在治安把關上，讓市民有感，讓大家能安居樂業。

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