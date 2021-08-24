一位男子有收集髒口罩的壞習慣，將戴出門的口罩堆成串放在桌上都不清理，形成充滿病菌的「口罩山」，網友見狀驚呼「噁爆！」(摘自Dcard)

全球受到新冠病毒肆虐，配合政府規定，多數人都已建立起出門戴口罩的防疫習慣，但使用過的口罩病菌甚多，一定要妥善處理，否則等同攜帶病毒回家。一位女網友就抱怨哥哥有收集髒口罩的壞習慣，將戴出門的口罩堆成串放在桌上都不清理，形成充滿病菌的「口罩山」，網友見狀驚呼「噁爆！」

防疫概念要有，衛生習慣更要有，女網友在Dcard上以「疫情之下哥哥累積的口罩山」發文，一大陀使用過的髒口罩被一片片串起放在桌上，光目測就超過50片口罩，既不衛生又相當不美觀。

原PO表示，勸哥哥把這堆口罩丟掉對方還會生氣，而在怕照的當下，哥哥還很自豪地說「粉紅色是最近才有的」，讓原PO只好尋求幫助，「快幫我勸勸哥哥扔掉這些病毒」。

貼文一出，震撼畫面讓網上驚呼一片，「噁爆」、「細菌山」、「就算不是疫情也超噁，衛生習慣要多差」、「是我哥的話我絕對反手一巴掌打給他腦死」、「你哥是養細菌當寵物嗎？」

網友指出，原PO哥哥的舉動等於帶病毒回家，不管是逛街還是短暫出門，回到家就是要馬上丟掉口罩，然後噴酒精，「戴口罩就是為了隔離病毒呀，帶回家還累積一起⋯真的先不要」。其他人也建議，「趁他不在噴爆酒精」、「拿火烤，然後跟他說不小心的」。