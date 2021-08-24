阿富汗網紅茲萬（Khasha Zwan）以嘲弄塔利班聞名，外媒報導他7月底被塔利班帶走時，持續在塔利班戰士面前嘲弄他們，他最終被亂槍處決，還被割喉，死狀相當淒慘。
綜合半島電視台（Al Jazeera）、英國《獨立報》（Independent）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，本名為穆罕默德（Nazar Mohammad）的阿富汗網紅茲萬以音樂、舞蹈取笑、嘲弄塔利班闖出名號，他也將影片上傳到短影音平台TikTok。7月底塔利班奪下南部重鎮大城坎達哈（Kandahar）後，茲萬也被塔利班戰士從家中帶走行刑。
網路上出現一段茲萬被塔利班帶走後的最後畫面。影片中身材消瘦、頭戴紅色帽子的茲萬被塞進一輛車的後座，左右兩邊各坐了一名塔利班戰士，《每日郵報》指出，茲萬在塔利班份子面前仍持續開塔利班的玩笑，導致右邊男子連賞了他2巴掌，左邊男子則威脅拿出更大把的槍枝。
茲萬最終被行刑隊掃射多槍後喪命，另外有報導指，照片顯示他躺在地上，喉嚨被割斷。
「人權觀察」（Human Rights Watch）指出，塔利班原先不認處決茲萬，不過隨著網路上出現茲萬被掌摑的畫面後，塔利班才坦承2名男子是塔利班戰士，並且殺了茲萬。
人權觀察亞洲區副主任戈斯曼（Patricia Gossman）表示：「塔利班份子明顯因為茲萬取笑塔利班領導人而處決他。」
塔利班指出，2名戰士已經被捕，將在塔利班法庭受審，不過該組織也聲稱茲萬生前為阿富汗國家警察（Afghan National Police），涉嫌參與謀殺塔利班成員、並且施以酷刑的行動，強調茲萬原本應該受到審判。
茲萬也以低俗的笑話及歌曲受到關注。
茲萬身後留下妻子與女兒們。
文章來源：The day Taliban captured and executed 'obscene' Afghan TikTok comedian - who carried on telling jokes about the militia even as they dragged him away in Kandahar
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