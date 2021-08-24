阿富汗網紅茲萬（Khasha Zwan）以嘲弄塔利班聞名，外媒報導他7月底被塔利班帶走時，持續在塔利班戰士面前嘲弄他們，他最終被亂槍處決，還被割喉，死狀相當淒慘。

#Kandahar: Video of martyred Nazar Mohammad the famous Kandahari comedian has been circulating on social media showing the moments when the Taliban took him away from his home and eventually martyred him. #Afghanistan pic.twitter.com/JSkWaAmnHB — RTA World (@rtaworld) July 27 2021

綜合半島電視台（Al Jazeera）、英國《獨立報》（Independent）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，本名為穆罕默德（Nazar Mohammad）的阿富汗網紅茲萬以音樂、舞蹈取笑、嘲弄塔利班闖出名號，他也將影片上傳到短影音平台TikTok。7月底塔利班奪下南部重鎮大城坎達哈（Kandahar）後，茲萬也被塔利班戰士從家中帶走行刑。

網路上出現一段茲萬被塔利班帶走後的最後畫面。影片中身材消瘦、頭戴紅色帽子的茲萬被塞進一輛車的後座，左右兩邊各坐了一名塔利班戰士，《每日郵報》指出，茲萬在塔利班份子面前仍持續開塔利班的玩笑，導致右邊男子連賞了他2巴掌，左邊男子則威脅拿出更大把的槍枝。

茲萬最終被行刑隊掃射多槍後喪命，另外有報導指，照片顯示他躺在地上，喉嚨被割斷。

「人權觀察」（Human Rights Watch）指出，塔利班原先不認處決茲萬，不過隨著網路上出現茲萬被掌摑的畫面後，塔利班才坦承2名男子是塔利班戰士，並且殺了茲萬。

人權觀察亞洲區副主任戈斯曼（Patricia Gossman）表示：「塔利班份子明顯因為茲萬取笑塔利班領導人而處決他。」

塔利班指出，2名戰士已經被捕，將在塔利班法庭受審，不過該組織也聲稱茲萬生前為阿富汗國家警察（Afghan National Police），涉嫌參與謀殺塔利班成員、並且施以酷刑的行動，強調茲萬原本應該受到審判。

茲萬也以低俗的笑話及歌曲受到關注。

茲萬身後留下妻子與女兒們。