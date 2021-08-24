唐美雲製作的《孟婆客棧》終於定檔。（公視台語台提供）

籌備近4年的公視台語台、民視、唐美雲歌仔戲《孟婆客棧》，改編自2018年唐美雲歌仔戲團同名舞台劇作品，以現代手法描述奈何橋畔的孟婆客棧裡，往來過客在轉世時如何為記憶羈絆。本劇斥資新臺幣1.1億元打造，預算超支1倍以上，24日舉辦定檔記者會，由總製作人唐美雲攜手導演吳定謙、導演李中、導演柯一正與總編劇陳健星宣布10月17日起每周日晚上八點於公視台語台首播，一連播出兩集。

唐美雲在籌拍《孟婆客棧》過程遇到資金問題一度停擺，後來想盡各種辦法度過難關，包括房貸又重新再貸款一次，「房子不能賣，媽媽會沒地方住，謝謝家人還是很支持我」；她高齡90多歲的媽媽也不時關心她，唐美雲笑喊有請姊姊在那段時間封鎖媽媽看相關新聞，但後來自己有跟媽媽報告「跟公演一樣有虧一點錢」，媽媽以為只是虧個幾百萬，還叮囑她「妳要再認真一點」。她說這部戲文化部補助2100萬，但後來預算愈來愈多，雖然民視、公視台語台都有投資一些，但資金還是不足總製作經費的一半，「預算就這麼超支了，還超過1倍以上」，她很感謝後來有6、7位前輩、朋友鼎力相助幫忙想辦法。

被問曾經想放棄嗎？唐美雲透露從成立劇團以來，就一直在努力學習行政財務事務，「《孟婆客棧》對我是更大的考驗，只是這次學費比較貴，但也讓我了解以電影手法拍攝電視歌仔戲的形式」，她說自己本來就樂觀、正向思考，這次從中學習到很多，也感恩有這麼好的團隊，「不會因為《孟婆客棧》就灰心，或對拍電視劇打退堂鼓，這中間困難辛苦的過程，再回頭看好像一點都不重要了，反而吸收很多經驗，有機會我還是會繼續往前走。」她說就像劇中台詞「人只要活著就有希望」，她仍會繼續追夢、完成夢想、做想做的事。

唐美雲這次在《孟婆客棧》製作過程，大量啟用年輕班底，除了吳定謙、李中與陳健星等主創團隊外，客棧班底如方宥心、許富凱等人都是年輕卡司，唐美雲說，每次與年輕人開會都擦出大量火花，「年輕編劇劇本寫4個字千軍萬馬很簡單，但現在很難找到千軍萬馬，要找到實際可以拍攝的方式」，但年輕人有用不完的點子，從劇本出發到過程，讓她每天都有驚喜！她希望可以打造新型態的影歌劇，讓歌仔戲不是只有爸媽收看，更能推廣到年輕人。而吳定謙與李中雙執導第一單元，笑喊：「拍攝122天都沒吵架！」工作人員笑說：「好在倆人都已婚，不然上演BL！」

唐美雲也不忘感謝媽媽一直以來對她提醒：「做任何事情都要懂得對歌仔戲回饋，要懂得『飲水思源』、吃果子拜樹頭。」也讓她時時都在想如何製作新型態的歌仔戲，吸引更多年輕觀眾，「歌仔戲要走得久，要走得更穩，就要有新的包裝！台語真的很美，經過我們重新編曲，《孟婆》不是古板的歌仔戲唱法，很適合年輕人聽」。

她也透露三級警戒三個月讓劇團很多事延誤、演出取消，但劇團20多位團員，曾有人問她是否「留職停薪」，她堅持不可以，這樣會讓團員更害怕，有人擔心可能會沒工作，但她讓大家薪水照領，她給功課讓團員自主性在家複習，他們就在家做功課、交工作日誌，「我們就是彼此信任！」她目前已經打完第一劑疫苗，但因工作所需，每隔7天都要再做一次篩檢被戳鼻子，笑說目前還沒有勇氣自己居家快篩。