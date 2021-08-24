李宓挺6月肚上陣，與陳璽安拍攝〈新娘紗〉MV。（亞凰國際娛樂提供)

李宓挺6月肚上陣，與陳璽安拍攝〈新娘紗〉MV。（亞凰國際娛樂提供)

李宓日前宣布與桌遊店合夥人登記結婚，今再宣布喜懷男寶寶！即將升格媽咪。她去年10／28登記結婚，在製作EP期間即發現肚皮有喜，她的發片因疫情暫時延後，直到三級警戒降級後才重啟，但李宓的肚圍也「升級」，連衣服都擋不住了，於是導演將李宓的孕婦角色寫入劇情中，李宓挺6月肚拍攝主打歌〈新娘紗〉MV。此外，她另一驚喜收穫是罩杯升級，原本F奶的她，現在應該到G奶，原本的內衣都穿不下了。

李宓〈新娘紗〉MV邀請胡瑞財導演掌鏡，男主角則請到主演三立夯劇《天巡者》的陳璽安（小安），兩人化身亡命鴛鴦，有槍戰和飛車逃亡戲，原本公司和導演都問她需不需要替身，但李宓希望作品完整、完美，堅持親自演出，被團隊大讚是「地表最強孕婦」！被問是否對孕婦特別照顧？李宓代陳璽安回答：「真的有耶！很多我們牽手奔跑的戲，地又不平，發現小安都因為我不敢跑太快，結果變成我牽他跑！」語畢兩人哈哈大笑，李宓還讚陳璽安「本人很體貼、很會照顧孕婦」，「以後老婆可以放心！」

陳璽安首次和李宓合作，僅在公司有一面之緣。提到對彼此第一印象，李宓讚他是「高高帥帥的男生，很斯文。」陳璽安則表示是從李宓寫真書認識她，自曝得知要合作時有點小緊張，「因為是第一次和冶豔型合作！」李宓插話補充「是冶豔的孕婦」問小安還緊張嗎？陳璽安則說合作後才發現李宓超隨和親切，「就像現在一樣，會開玩笑，有慈祥媽媽的感覺。」

此外，小安也盛讚她演技好，原本有場李宓望著孕肚的戲，他以為李宓不舒服，後來才得知她一點都不痛，表情卻很到位，「真正是演技派！」此外，陳璽安臉上有許多特殊化妝，一看就被打得很慘，他表示這也是自己第一次，「之前頂多流血，這次是化了很嚴重的傷出場，被毒打完的狀態！」但李宓讚他這樣「很性格！超Man！」