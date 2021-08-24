全球央行年會8月26日登場，市場正屏息以待，但多數華爾街分析師認為，聯準會(FED)主席鮑爾(Jerome Powell)在年會上宣布減碼的可能性不大。萬寶投顧蔡明彰認為，不論聯準會縮減QE或升息，外資都會在台股大舉提款，目前研判9月FOMC會議才有可能宣佈縮減QE，今年底前實施，屆時將不利於台股表現，因此建議現階段可趁中秋節前的利空空窗期，盡量介入股價爆發力大的個股，例如航運、鋼鐵等族群。

全球央行年會被視為聯準會政策風向球

台股上週空頭罩頂，重挫640點或跌幅3.8％，創近三個月來單週最大跌幅，外資倒貨賣超700億元是最大元兇。不過，台股近兩日一掃陰霾，反彈475點，收復16800點。而本週投資市場將聚焦一年一度的傑克森霍爾全球央行年會，預計8月26日、27日登場，該年會一向被視為全球央行，尤其是FED的政策風向球。

蔡明彰指出，FED若有重大政策，通常會選擇在全球央行年會宣佈，所以，近來全球股市大幅回檔，有很大原因是提前反映FED可能在年會上透露縮減QE的細節。

不過，由於Delta病毒增加疫情的變數，聯準會縮減QE，需要與市場提前溝通，循序漸進，避免引發金融動盪。蔡明彰認為，此次全球央行年會相當低調，種種跡象研判，聯準會應不會在8月26日宣佈縮減QE，恐將等到9月21日的FOMC會議才會有所動作，那個時點正好是中秋變盤。如果8月26日聯準會平靜無波，等於台股爭取到一個月的空窗期，在中秋前反彈一波，滿足點至少指向季線反壓17400點。

台股只剩下一個月的利空空窗期？

不論聯準會縮減QE或升息，外資都會在台股大舉提款，恐將影響台股表現，蔡明彰指出，根據歷史經驗顯示，FED於2013年5月宣佈縮減QE，2014年元月開始縮減QE，最後2015年年底升息。台股從宣佈縮減QE的2013年5月8439點，跌到6月7663點，一個月大跌9％，但2014年元月開始縮減QE，反而創8668點高點，完全收復失土。不過，2015年12月升息，又跌回7981點，表示聯準會升息，對台股仍是負面效應。尤其FED從宣佈縮減QE到實施，美國10年期公債收益率將跳升，這個階段打壓科技成長股。

由於9月21日FOM會議C可能宣佈縮減QE，11月或12月實施，蔡明彰分析，目前10年期公債收益率1.25％，將在年底大幅跳升至2％，屆時恐將對於台股科技成長股不利，也因此，從現在開始到下次的FPMC會議，或許為台股爭取到中秋節前的利空空窗期。

台股現階段選股 仍看好航運及鋼鐵族群

蔡明彰認為，在未來有限的空窗期內，台股現階段選股邏輯，盡量介入股價爆發力大的個股，本週一(8/23)盤面給予了答案，航運股漲停家數13檔，居所有類股之冠。也因此，建議現在最佳選股方向是，即使FED年底實施縮減QE，但是產業景氣仍被看好、先前股價又跌過的類股族群，航運、鋼鐵都滿足這些條件。

全球景氣溫溫度計BDI指數衝上4000點，創13年新高，使得散裝輪股價一飛沖天。全球上次景氣全面大好，使BDI在金融海嘯前創11000點歷史天價，後來崩跌，但中國啓動4兆人民幣救經濟，推動基礎建設，拉動BDI 2009年反彈，重返4000點，但4000點就是過去13年散裝輪運價天花板。

蔡明彰指出，這次BDI攻上4000點意義重大，美國即將實施1.2兆美元基建是最大推手，不同於3月蘇伊士運河、5月鹽田港塞港塞到貨櫃輪，這次寧波舟山港塞到散裝輪。中國各大碼頭嚴格檢疫，煤炭大漲，提前冬季補庫存，是BDI大漲主因。BDI大漲，散裝輪毛利率、EPS快速增長。 第一季BDI平均1700點、第二季3000點，現在4000點，又較第二季增加逾三成，BDI展開去年以來的主升段。

裕民(2606)現貨比重佔7成最多，第一季毛利率14.56％，第二季29.45％，季增一倍，大增15％。四維航(5608)第一季毛利率16.57％，第二季43.71％，季增1.6倍，大增27％。台航(2617)第一季毛利率29.33％，第二季41.9％，季增0.4倍，增加13％。慧洋-KY(2637)尚未公佈完整財報，但估計將從第一季29.05％，上升至40％。

換言之，四維航、慧洋-KY、台航等小型船舶為主的散裝輪，毛利率與聯發科的46％相同水準，但股價未必給予高度關注。

講到毛利率，貨櫃三雄更驚人，蔡明彰指出，第二季長榮(2603)54.78％、陽明(2609)60.17％、萬海(2615)51.4％，都高於台積電的50.04％。根據長榮法說，貨櫃輪景氣旺到明年中，所以貨櫃三雄的毛利率持續成長。

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