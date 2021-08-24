網路社交媒體流傳一張「俄羅斯T-90A主力戰車丟棄垃圾場」的圖片，戰車在沒有任何看守的情況下，被放置在伏爾加格勒(Volgograd舊稱「史達林格勒」)基洛夫斯基區(Kirovsky district)機場附近的一處垃圾場。

防衛部落格(Defense Blog)報導，當地媒體循著網路說法找到這輛戰車，表示該戰車位在無人看管的區域，附近垃圾遍地，但不是法定的垃圾堆置場。戰車完整未被破壞，而且記者還在旁邊找到與戰車相關的物品，包括備用零件、工具箱、拖纜和防水油布蓋。

在媒體報導之後，俄羅斯軍方趕忙出面解釋，說月這輛戰車並未被遺棄，而是「臨時停放」。軍方指出，這輛戰車是參與陸軍 2021論壇(Army-2021 forum活動時間8月22~28日)的開幕活動，結束之後，該T-90A準備參與陸軍運動會的「戰車華爾茲」(tank waltz)，只是部隊正在轉移，該戰車是最晚走的一輛。至於沒有其他士兵在旁管理，軍方承認人員有所疏失，會進行內部檢討，

T-90是俄羅斯第3代主力戰車，是T-72戰車的大幅度演化改良型，於1993年服役，由烏拉爾機車車輛廠(Uralvagonzavod)製造。

T-90A是T-90的第1種改進，首次採用六邊形焊接炮塔，具有更好的防護效果，主砲更換裝125公釐2A46M-5型，具有自動裝填機，成員僅需3人，主機換為1000馬力的V-92S2發動機，。T-90A於2005年進入俄軍服役，如今仍是主力戰車。