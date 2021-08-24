針對非洲豬瘟可能透過走私肉品進入台灣等問題，行政院長蘇貞昌23日赴桃園機場震怒狂罵將近10分鐘，民黨立委賴士葆在臉書大酸，非洲豬瘟破口誰負責都無所謂了，因為蔡政府的官員一向就是出一張嘴巴表示負責，其他就沒有下文了，當然更沒有下台那麼一回事了。

針對非洲豬瘟可能透過走私肉品進入台灣等問題，行政院長蘇貞昌23日赴桃園機場視察航空快遞包裹X光機檢查情形，但他於現場震怒狂罵將近10分鐘，批抽檢率過低，甚至同一業者違規41次，不滿關務署的查緝工作。

對此，國民黨立委賴士葆在臉書大酸，3＋11防疫破口，陳時中說他負責。154隻走私貓被安樂死，陳吉仲說他決定他負責。政務官所說的負責就是應該要下台，非洲豬瘟破口誰負責都無所謂了，因為蔡政府的官員一向就是出一張嘴巴表示負責，其他就沒有下文了，當然更沒有下台那麼一回事了。

賴士葆說，已經不知道多少次聽見行政院一再宣揚守住非洲的豬瘟入侵台灣，表示這是很了不起的政績亮點，現在被檢舉出現破口，政府承諾的食安在哪裡？