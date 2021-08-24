基隆廟口、愛四路夜市已重新開張，但位在中正區八斗子夜市仍持續休市，民眾不滿為何不同調，夜市主委也向市府提出申請，但至今沒有下文，對此，產業發展處表示，因攤販多在外縣市流動，無法掌握行蹤，若爆出確診個案，恐無法查出感染源，為降低染疫風險，仍暫緩復市。

八斗子夜市位在八斗子漁港附近，具台灣在地夜市特色，攤位多元化，小吃美味、價格便宜，包括炸魷魚、雞蛋糕、藥膳排骨等，都是在地人最愛的美食。但夜市只有周五、周六開店營業，遇到下雨天一律休息，由於基隆多雨，有時必須碰運氣，假日就像在開驚喜，備受市民喜愛。

八斗子夜市主委李瑞漢表示，夜市屬私人土地，每半年依規定向市府申請營業許可，但受疫情影響，自5月中旬關閉至今，他說，7月底中央宣布疫情警戒降為二級，隔天他立馬向市府提交營運、防疫計畫書，規畫單一出入口、攤商雙罩一套、僅提供外帶禁止內用等指引。

李瑞漢指出，8月6日衛生局、環保局等單位曾到場會勘，但至今未有下文，他說，為了能盡快復市，已準備好消毒器、20桶4公升酒精、自動測溫儀等物。近日疫情趨緩，不斷有民眾向他詢問夜市何時才會重新營業，攤商更吵著說，廟口、愛四路及外縣市流動夜市皆開放，為什麼八斗子不行，猶如「一國兩制」。

對此，產發處表示，八斗子夜市攤商平日大多在各縣市擺攤，流動相當大，若出現無症狀消費者，將無法確實溯源、找出感染源，並提及，現在雙北對市場管制沒有那麼嚴格，造成疫情控制上有落差，希望基隆維持相對嚴謹態度，因此，目前暫時不會核准夜市重新營業，未來將視疫情滾動式檢討。