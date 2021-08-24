高端疫苗才開放施打第二天，出現一名陸姓作家接種後死亡的個案，引起各界關注。資深媒體人羅友志發現，駐德代表謝志偉竟在臉書上發文反串，稱「高端再打下去，恐怕會出人命」，他忍不住痛批，謝志偉的這句話「聽起來冷血、戲謔、噁心又瘋狂」。

謝志偉今天在臉書上發文表示，有了高端疫苗，台灣就能擺脫中國大陸的干擾，並指台灣人信任高端、支持高端，是另一種以科技自信及國家認同，而這樣的情況，正是「那些人」無法接受，並使盡全力污衊高端的主要原因。

謝志偉指出，謝謝高端所有幕前幕後的英雄，你們讓台灣人深深感受到「我台灣，我驕傲」的真諦與愉悅，「但是，另一方面，我也擔心，高端再打下去，恐怕會出人命」，因為他聼到有人說：「我們污衊了半天，竟然還是有這麼多人打高端，簡直是要把我氣死！」

對此，羅友志則在臉書上發文痛批謝志偉，「猝死一位高端死忠支持者後這句話，聽起來冷血、戲謔、噁心又瘋狂！」

此外，針對這名死亡個案，高端方面表示，對於此一不幸事件，本公司深表關切，將關注本案例後續的原因判定與事實釐清，並持續以最嚴格的品質管制製造疫苗以協助國內外防疫需求；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則指出，目前初步認為是有心肌梗塞的可能性，但因為個案是在到院前死亡，所以需要經由司法相驗，再由檢察官做相關判定。