金融業屬特許事業，過去幾乎只限從金融出發。不過，今年首度有源自金融科技的業者，「好好證券」經金管會核准，透過公司改制方式，轉型為證券經紀商。這是台灣首宗從新創科技企業取得金融執照的個案，該來自UBS私人銀行團隊創立的公司，目前已取得正式特許金融牌照。

好好證券與一般券商不同的是，它專營基金業務，並主要提供網路交易服務。走的是網路券商的路線，除了更注重線上體驗以及資訊安全外，證券經紀商業務經手的「交割款」、「基金受益憑證」，還分別交由「信託保管銀行」與「台灣集中保管交易所」，是業界唯一給足投資人雙重保障的新標準。此外，平台上， 不但有傳統基金申購、贖回的初級市場制度外，還打造了一個次級市場交易的平台，讓投資人彼此間可以直接「基金交換」。等於申贖、交換機制兩種雙交易模式，客戶可自由任選。

好好證券在8月12日舉行股東會進行董監事改選，當選的五位董事，除原兩位公司創辦人，前麥格理證券總經理-張博淇、前瑞士銀行副總裁-楊少銘外，新任董事包括：前國家通訊傳播委員會(NCC)主任委員-詹婷怡、前東亞證券董事長-王伯鑫，以及前貝萊德亞太區零售事業負責人-張凌雲。董事成員具豐富金融實務背景，涵蓋科技法律、銀行、證券及基金產業專業背景，並分別擁有歐亞美台不同國家，世界級營運經驗。

好好證券的推手還有資深投資銀行家藍濤亞洲總裁黃齊元，前金管會主任委員-陳樹、前全球人壽董事長-劉先覺、前將來銀行總經理及LINE連線銀行-劉奕成等。

前金管會主委陳樹表示，金融業是台灣最有競爭力的產業，未來更要靠創新走向國際，他希望好好證券能走出一條不一樣的模式。劉先覺董事長近來對FinTech多有著墨，他表示透過FinTech可將保險和財富管理以創新方式結合，創造新的價值。劉奕成總經理是國內公認的金融科技戰將，他說這次受邀擔任好好顧問，主要是為了鼓勵年輕人和創新金融，特別在FinTech領域，雖然台灣實體金融機構都財力雄厚，但「還是有很多新創企業的動能值得被重視和扶持」。