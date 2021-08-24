達方(8163)前7月合併營收為159.85億元，年增34.68%，達方預估，今年上下半年營運45:55，今天股東會通過每股配息2.5元，並完成董事改選，由蘇開建續任董事長。

達方電子今天舉行股東會，達方近幾年積極透過併購及入股策略強化綠能及被動元件等關鍵零組件產品線，包括綠能部分世同金屬、統達及太宇，MLCC往高價值產品發展並投資詠業等，隨著併購效益及產品線逐漸完善，讓達方今年上半年營運表現亮眼，下半年到明年將進入收割成長期。

達方今年上半年營業毛利為22.85億元，年成長36.2%，合併毛利率為16.9%，年減0.2個百分點，稅後盈餘為5.1億元，較去年成長46.8%，每股盈餘為1.83元，累計前7月合併營收為159.85億元，年增34.68%。

今年上半年IT約佔達方營收50%，綠能約佔35%，關鍵零組件約佔15%。

達方董事長蘇開建表示，達方佈局效益愈來愈發揮，其中E-Bike有太宇的車架+達方(電池)電控系統+統達電池+世同組裝，專業分工加上德國及捷克歐洲組裝、越南廠區服務，可以提供客戶完整全球服務，吸引很多客戶找上達方，今年上半年綠能佔公司營收比重已達35%，已成為公司業績一大支柱。

展望下半年，蘇開建表示，目前訂單掌握度還不錯，其中IT需求從學校Chromebook轉到商務NB，商務NB將帶動背光鍵盤增加，正面看待下半年，預期今年上下半年營運45:55。

達方109年合併營業收入為223.5億元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為9億元，每股盈餘為3.23元，今天股東會通過每股配發現金股息2.5元。

今天股東會也完成董事改選，並在董事會中決議推選蘇開建續任董事長。