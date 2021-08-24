縣長饒慶鈴今日前往宏育精密機械公司訪視業者，了解產業創新研發執行情形及後續營運規畫。（台東縣政府提供）

為鼓勵中小企業創新研發，台東縣政府持續辦理地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），縣長饒慶鈴今日前往宏育精密機械公司訪視業者，了解產業創新研發執行情形及後續營運規畫。

饒慶鈴說明，今年由於疫情嚴峻，特別擴大補助範圍，共有22家業者獲補助，總補助經費達1270萬元為歷年最高，希望透過資金挹注鼓勵業者，發展出更多在地特色產品與服務，進而增加更多就業機會。

饒慶鈴表示，自就任以來便非常重視縣內產業發展，並積極支持台東中小企業創新、創意、創業。過去地方型SBIR計畫申請類型多以食品加工及生物科技為大宗，自2019年起在縣府團隊持續輔導下，計畫類型趨向多元化，包括資訊、文創、能源、休閒、養殖、園藝、機械等，並鼓勵業者積極嘗試跨域研發，至今累計跨域研發比例達到22％。

宏育是地方型SBIR計畫開辦以來，第一個以精密加工技術開發計畫的業者，是宏致電子集團旗下的子公司，宏致集團為電子連接產業的國際級領導品牌，專精於筆記型電腦、消費電子周邊等應用產品。

縣府鼓勵產業到台東投資設廠，今年投入60萬元補助宏育開發精密加工技術，期待宏育公司藉由縣府補助款，提升計畫量能及效益，可以成為東部精密連接器生產中心，協助產業在臺東站穩腳步。未來宏致集團規劃在利家工業區投入經費建廠，期望可以帶動台東縣的就業機會。

財經處指出，縣府自2012年起配合中央辦理地方型SBIR計畫，累計投入5900萬元經費，共98家業者獲得補助，增加產值已超過1億元以上的效益；今年度申請件數創下歷年新高，共計46家業者申請提案，更首次出現蘭嶼鄉業者，可見台東業者對於產業升級轉型的需求。