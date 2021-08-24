自動感應體溫檢測機將為校園安全與師生健康把關，圖為去年2月間開學時，校園出動老師志工為學生量測體溫。（本報資料照片）

9月1日開學，宜蘭縣政府獲中央460萬元校園防疫經費，用以添購用餐隔板等校園防疫物資，今天（24日）縣長林姿妙表示，縣府另外加碼補助216萬元經費，協助各校購買自動感應體溫檢測機，為校園安全與師生健康把關。

宜蘭縣政府表示，宜蘭縣幼兒園、國中小、高中的教職員工的疫苗接種率達92.7％；每日定期針對教室、盥洗等常用空間清潔消毒，並視使用情形增加清消頻率，交通車採造冊固定座位，每批學生上車前、下車後清消，學校各場域及用餐環境保持通風。

午餐時間使用隔板入座或維持社交距離用餐，不得併桌共餐、禁止交談；實驗、實習實作課程採固定分組，在學校除了用餐與飲水外，均全程佩戴口罩，音樂課程中如須吹奏樂器，或體育課無法避免肢體碰觸，縣府建議各校暫緩執行或調整。

林姿妙表示，在7月時縣府已針對老師造冊施打疫苗，以保障老師與學生健康，中央補助防疫經費，每位學生有用餐隔板，縣府也加碼補助，希望藉由添購的自動感應體溫檢測機落實防疫，以保障孩子健康、讓家長放心。