天王周杰倫在演藝圈人脈廣是眾所皆知的，而愛打籃球的他和前NBA球星林書豪也是好朋友，昔日還曾穿著林書豪簽名球衣在電視機前看球賽替好友加油；昨（23）日是林書豪33歲生日，周杰倫在IG限時動態曬合照給祝福，還分享林書豪唱歌影片，開玩笑「幫發專輯？」，認證兩人私下好交情。

周杰倫在演藝圈有許多哥們外，在其他領域也認識不少大咖，平時愛打籃球的他跟前NBA華裔球星林書豪私下就有好交情；昨日是林書豪33歲生日，周杰倫不忘在IG限時動態PO出兩人昔日合照，更請粉絲們「一起來祝福這位大男孩」，標記林書豪並和他說生日快樂。

昨日是林書豪33歲生日，周杰倫在IG發合照祝賀。(圖/ 摘自周杰倫IG)

有趣的是，周杰倫除了祝福好友林書豪生日快樂外，還轉貼林書豪唱他的人氣歌曲〈聽媽媽的話〉，在底下笑說，「大家覺得我要幫林書豪發專輯嗎」；從兩人在社群上你來我往的互動，不難發現他們私下交情真的很好。

林書豪在暴龍隊時，有經歷球隊奪下NBA總冠軍的時刻。(圖/ 摘自林書豪IG)

2年前林書豪還在NBA暴龍隊，雖然只在總冠軍賽第三場出賽51秒，但球隊最後奪下當年NBA總冠軍，身為隊員的林書豪也獲得冠軍戒；但賽後林書豪馬上被不少球迷酸，當時周杰倫就曾在IG上力挺林書豪，直接和酸民槓上，不客氣地回「爽」、「他（林書豪）並不驕傲，但老子我很驕傲」。