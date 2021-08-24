台東縣實物銀行與亞德客有美慈善基金會攜手打造「台東TT書夢箱」。（台東縣政府提供）

開學在即，受疫情影響，許多原已困頓的弱勢家庭生計雪上加霜，許多家長為籌措學費而憂心，為了讓經濟弱勢家庭的孩子能有公平受教育和學習機會，世界展望會幫助台東3400名貧困兒童安心上學，發放生活扶助金共計2500萬元。

就讀國小三年級的阿亞和3個哥哥、1個姐姐，從小由從事理髮工作的外婆撫養，外婆收入本來就不穩定，疫情爆發後理髮的人更少，老人家很擔心5個孫子的成長，幸好有展望會幫助，讓孫子們可以穩定就學。

住在蘭嶼小濤和姐姐由媽媽獨力扶養，小濤媽媽靠打掃民宿、整理浮潛物品等工作維持家計，今年疫情爆發後，島上觀光業戛然而止，家中頓失經濟來源，生活陷入困境，透過助學金的幫助，小濤可以穩定求學。

台灣世界展望會東區辦事處區處長蕭文榮表示，每到開學時期，許多弱勢家庭兒少由於經濟環境等因素，無力籌措學費，邀請社會大眾一起響應捐款「助學行動」，幫助台東縣內弱勢學童安穩上學。

此外，台東縣實物銀行與亞德客有美慈善基金會攜手打造「台東TT書夢箱」，24日贈送縣內弱勢家庭的國小一年級新生括符合人體工學的防水書包、便當保溫袋、文具組合包和保溫杯，以及東海龍門天聖宮捐贈的白米，讓400位弱勢的一年級新生開學就可以背著新書包上學去。

縣長饒慶鈴表示，因應目前少子化，縣府也持續努力打造優質生養環境，明年將編預算設計台東專屬書包並贈送每位升上小一新生，減輕家長們的教育負擔。