東京奧運落幕，羽球男子雙人組合「麟洋配」奪下金牌，兩人均為中山國中校友，今天特別返校接受表揚，北市教育局長曾燦金更親臨祝賀，中山國中也將校內的星耀樓2樓綜合球場命名為「麟洋館」；校方指出，綜合球場2014年開始規畫，今年完工，命名為「星耀樓」盼學生都能成為Shining Stars，而校友王齊麟、李洋在東京奧運奪得優異成績，特別將球場命名為「麟洋館」。

中山國中雙喜臨門，其一為綜合大樓星耀樓落成，即將在9月開始營運，提供師生、與市民舒適的運動與學習空間，另外是優秀畢業校友王齊麟、李洋的「麟洋配」，勇奪奧運羽球男雙金牌，謙虛的兩人不忘初心，並感念學校及教練的栽培，用行動回饋母校致贈訓練用球，勉勵學弟妹堅持訓練。

校方表示，為表揚「麟洋配」優異表現，除頒發傑出校友獎，特別將星耀樓2樓綜合球場命名為「麟洋館」，期盼2位傑出校友的運動精神和帶給國人的感動得以傳承，並藉此鼓勵未來學弟妹在社會各領域都能成為一顆閃亮之星。

王齊麟今天也親自到校勉勵學弟妹，「輸了就是再練，練到不會輸為止」；李洋則表示，「人生就是一個不斷磨練的過程，努力不一定會成功，但不努力一定不會成功」，「麟洋配」現場也大方與羽球隊學弟妹熱情互動，不僅分享羽球路上及奧運奪金的奮鬥故事，更親自下場指導羽球隊選手，令學弟妹們興奮不已，留下深刻的印象。