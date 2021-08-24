中鋼公司響應高市府號召加入脫煤減碳行列，以降低空污及溫室氣體排放，今（24）日停止最後2部鍋爐使用燃煤發電，每年預估可減少燃煤量30.6萬公噸、二氧化碳34.0萬噸、粒狀物7.2噸、硫氧化物164.0噸及氮氧化物281.7噸，為今年秋冬季節的空品維護超前部署。

中鋼指出，動力工場共有12部汽電共生鍋爐，主要以自產燃氣發電，如自產燃氣不足時，其中設置靜電除塵器、煙氣脫硫設備及觸媒還原脫硝設備等環保設施的3部鍋爐輔以少量燃煤，以補足能源需求，相關粒狀物、硫氧化物及氮氧化物排放均符合環保署及高雄市電力設施排放標準。

中鋼表示，近年來積極規劃汽電共生鍋爐停止使用燃煤，以強化空污防制與溫室氣體減排力道，經深入評估及採行鍋爐燃燒器改造、發電機組調度及終止燃煤採購等方案後，今年3月1日首先將1部可使用燃煤之鍋爐停用燃煤，並訂於9月15日後另外2部鍋爐也不再使用燃煤。

為呼應政府積極推動脫煤減碳政策，中鋼公司全力加速執行相關計畫，成功將汽電共生鍋爐全面停用燃煤之時程提前至今日完成，為改善空氣品質貢獻心力。

中鋼強調，環境、社會及公司治理（ESG）為全球重要趨勢，為精進ESG永續發展工作，追求「環境管理」與「清潔生產」之目標，中鋼公司今年於公司治理暨永續委員會下設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，以落實節能減碳及溫室氣體排放控制，並加速相關空污改善計畫，大幅提高製程效能，強化節能減排，善盡企業社會責任。