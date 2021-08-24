大陸37歲男星錢楓因為主持湖南衛視《天天向上》成為家喻戶曉的當紅主持人，然而他今(24日)卻被一位90後女藝人化名「小藝」在網上控訴，在2018年時被錢楓下藥性侵，甚至PO出酒店監視器畫面為證，「打出這些字的時候，我身體在不停顫抖，兩年多了，幾百個噩夢般的日夜，今天我終於有勇氣說出這些：我被強姦了，強姦犯是湖南衛視主持人錢楓。」

「小藝」表示自己在畢業後一直從事電視表演工作，並在2018年受邀上《天天向上》參與其中一集的節目錄影，在整個彩排錄影中完全沒有跟錢楓有任何接觸，卻在下了節目後，收到節目工作人員私訊，稱錢楓想認識她，希望交個朋友互加微信。

錢楓被控2019年下藥性侵。(取自微博)

小藝痛訴就在2019年2月14號兩人第一次在小酒館見面時，錢楓不管現場還有其他朋友在場，不停地向她灌果酒，「所謂果酒是一種酒精度數很低的飲料，但奇怪的是，當晚飯後，我頭特別暈和難受，意識模糊，強烈懷疑酒中可能被下藥。」

果然小藝後來就意識不清了，第二天她醒過來時，發現自己赤身裸體地躺在陌生床上，「我轉過頭尖叫，身邊有一個脫乾淨的裸男——錢楓。他開始安撫我說昨晚上我喝多了硬要跟他回家，他因為喜歡我不得不帶我回來，然後他沒忍住發生了關係。他說，別怕，我戴了安全套，還指了指床頭櫃上用過的套。我那個時候整個人已經傻掉了，滿心崩潰套上衣服離開他的家。外面下著雨，我衣服也被撕爛了，自己還沒反應，是路上一個老太太喊住告訴我的。」

小藝PO出遭性侵後，錢楓安撫她的聊天紀錄。(取自微博)

後來她以「東西丟了」為由，向錢楓住處大樓保全調出監視器畫面，更加確認自己被強暴的事實，「我那個時候已經神智完全不清醒喪失行為能力，幾次摔倒在地上都是錢楓強行拖著我走的，幾乎是連拉帶拽把我拖入房間。」

小藝也透露雖然她當時有報警處理，但在警方傳喚做完筆錄，整個事情突然沒了下文，讓她徹底崩潰，這2年更是陷入重度憂鬱中，常常大哭、自殘，幾乎沒一個晚上能睡好。

同時她也相信受害者絕非只有她一個，並附上事發當天的監視器畫面，還有與錢楓的聊天紀錄等證據，強調：「我對我每一句話負責，我會積極配合所有調查。」目前錢楓尚未對此回應。