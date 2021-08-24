高山步道難度分級，民眾登山前要先衡量自己的體力。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉山國家公園登山難度分級，民眾登山前可先衡量自己的體力。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

防疫二級警戒，玉山國家公園開放情形。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

防疫二級警戒延續到9月6日，玉山國家公園山屋仍未開放；但登山步道難易度從0到6級，已於8月公告，想要重返山林的民眾，可先精進登山技能與知識，挑選適合自己能力的步道等級，逐步恢復登山活動。

玉山國家公園管理處提醒民眾，通往梅山地區的南橫公路，8月7日已經中斷；新中橫公路有零星落石，請注意減速慢行。

國家公園步道系統分級，由內政部營建署邀集登山界共同研商後訂定，將玉山、雪霸及太魯閣3座高山型國家公園步道，依難易度分為0到6級，請山友循序漸進，挑選適合自己與同伴的路線規畫行程。

0級適合全齡人口，可供輪椅及嬰幼兒車使用，如塔塔加遊憩區；第1至2級為1日內可完成，且設施良好步道，包括八通關越嶺東段山風到佳心、西段雲龍瀑布步道。

第3級為偏遠山區起伏大，路程約1到3天，包括八通關越嶺東段山風到瓦拉米，玉山主峰、西峰及前峰，南橫三星及關山；第4級路程約2到4天，有困難地形，包括玉山東峰及北峰、玉山主峰下八通關、玉山後四峰及八大秀。

第5級路程5天以上，路徑原始，包括南二段全程、八通關越嶺全程、馬博橫斷及新康橫斷，因屬偏遠山區，民眾應具備地圖判讀、負重行進、風險評估及應變能力；第6級則為積雪結冰或非屬既定路線，必須具備雪地行進或相關技術攀登能力。

玉管處表示，參照國家公園步道系統分級整合方案標準，將原本7大步道系統，依照難易程度分級，相關資訊請至玉山國家公園官網查詢。