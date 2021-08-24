美股四大指數走揚激勵台股上漲，今開一高壓力盤，盤中拉抬皆假象，買盤在尾盤，今日台股受貨櫃三雄及面板族群賣壓出籠影響，終場只上漲76.89點，收在16818.73點，站上10日線，成交量擴大至4131億元。三大法人土洋對作，外資昨日大買146億，今天立刻變臉狂砍112億元，累計三大法人賣超93.84億元。

今日由台積電帶頭展開強勁反彈，收漲6元至572元，貢獻大盤指數上漲50點，鴻海表現亦佳，但聯電與聯發科翻黑小跌，台塑四寶全面上漲，其中台塑化飆漲超過2%最兇猛，而金融股的富邦金、國泰金也漲逾1%，成為今日撐盤要角。

波羅的海指數（BDI）指數走揚，散裝航運股表現亮眼，新興、中航強勢漲停，裕民、台航、四維航表現可圈可點，雖然散裝航運股受買盤青睞，但貨櫃三雄長榮、陽明、萬海開高走低，由紅翻黑，再遭「隔日沖」外資大倒貨。

電子股方面，由IC設計的MCU族群新唐領攻，聚積表現亦佳，雙雙漲停；第三季面板報價走弱，外資美銀證券調降面板雙虎評等，將友達、群創股價預期砍到市場最低的14.2與13.2元，拖累股價重挫逾6%至17元上下。

現階段操作策略採汰弱留強，投資人持股不超過6成，切記不要追漲，以守株待兔的方式逢低布局貨櫃三雄、電動車關鍵零組件和IC設計強勢股，其值得長期追蹤；另外，本波反彈尚未結束，站上半年線後將會轉強。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃世民）

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