每一分公帑都應花在刀口上！台中市議會24日進行交通地政委員會審查，針對21日台中捷運綠線列車發生煞車異常無法行駛，導致部分區間營運中斷事件；市議員張家銨、江肇國、賴佳微、周永鴻、蔡耀頡共同提案，要求交通局及中捷公司一週內，提出完整檢討報告及具體改善措施，經委員會審查照案通過。

台中捷運公司針對21日中捷運綠線列車發生煞車異常無法行駛的原因，24日在市議會交通地政委員會進行專案報告，很多市議員並非該委員會的委員，因此要求交通局及中捷公司，要在1週內提出完整檢討報告及具體改善措施。

張家銨表示，台中捷運自列車斷軸事件恢復通車後，時隔4個月再度發生故障事件，安全問題恐怕再次增加民眾對中捷的不信任感，若中捷無法在安全問題上對大眾釋疑，很難重建市民對中捷的信心。

張家銨指出，該列車在早上7點49分發生煞車異常的情況，中間一度造成部分區間停駛，直到9點34分才恢復通車，中捷的危機處理過程需要再檢討。

張家銨及江肇國、賴佳微、周永鴻、蔡耀頡等議員共同提案連署，要求台中市政府交通局、台中捷運公司在一星期內提出檢討報告、具體改善措施，並將報告向市民公開，讓中捷內部的所有問題攤在陽光下，讓全民共同檢視問題，努力重建市民對中捷的信心。