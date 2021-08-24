中國外交部網站消息，明年是中韓建交30周年，兩國權威學者專家、前大使等菁英24日共組「中韓關係未來發展委員會」，中國國務委員兼外長王毅特別在委員會啟動儀式暨首次全體會議時，以視訊致詞，強調兩國是「道不遠人，人無異國」的鄰里情誼和命運與共理念。

對於兩國元首是否因建交30周年互訪，中國外交部發言人汪文斌稍後在例行記者會表示，「元首外交對中韓雙邊關係發展的推動作用是不可替代的，中韓雙方就此保持著密切的溝通。」

汪文斌說，中韓是搬不走的近鄰，互為重要合作夥伴。當前中韓關係發展良好，明年將迎來中韓建交30周年，兩國關係面臨深化發展的重要機遇。中方願同韓方一道，不斷增進兩國互信友好與合作，加強雙方在國際地區問題上的溝通協調，推動中韓關係不斷向前發展。

王毅指出，今天是中韓建交29周年紀念日，「親仁善鄰，國之寶也」，中韓互為重要近鄰和合作夥伴。建交29年來，中韓關係全面快速發展，造福兩國和兩國人民。近年來，在習近平主席和文在寅總統戰略引領下，中韓各領域交流合作進一步蓬勃發展，為地區乃至世界的和平與發展作出積極貢獻。

面對新冠肺炎疫情，中韓守望相助、風雨同舟，實現抗疫合作與友好關係齊頭並進，生動詮釋了「道不遠人，人無異國」的鄰里情誼和命運與共理念。

王毅說，當前，國際地區形勢複雜深刻變化。進一步加強中韓友好合作順應時勢、合乎民心，符合雙方根本利益。今明兩年是「中韓文化交流年」，明年是中韓建交30周年。在這一重要時間節點，在兩國元首的關心重視和各界人士的大力支持下，「中韓關係未來發展委員會」應運而生。

王毅稱，委員會匯聚兩國權威專家、知名學者、前大使等各界菁英，陣容強大。希望藉此交流思想、貢獻智慧、凝聚共識，圍繞中韓關係如何固根基、揚優勢、強弱項、補短板進行深入研究，提出具有戰略性、前瞻性、高水平、可操作、出實效的政策建議。

韓國外長鄭義溶在視訊致詞表示，值此韓中建交29周年之際，韓中關係未來發展委員會正式啟動，意義重大。期待委員會為進一步豐富韓中戰略合作夥伴關係內涵奠定堅實基礎，為下一個30年韓中關係發展樹立新的里程碑。