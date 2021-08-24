高端疫苗昨天開打，今傳出桃園有一名作家打了高端後，結果隔天不幸猝死，相關單位也正深入調查是否與疫苗有關。高端稍早表示，對於此一不幸事件，本公司深表關切，將關注本案例後續的原因判定與事實釐清。不過，曾主跑社會線多年的資深媒體人羅友志皺眉直言，「從法醫相驗到調查結束，加上高端勢必會派律師打官司，司法判決動輒3-7年，這件事怎麼會有真相呢？」。

資深媒體人 羅友志。(圖/本報資料照)

對於陸姓作家打完高端疫苗隔天不幸猝逝，指揮中心指揮官陳時中指出該民眾有慢性病史，有心肌梗塞的可能性，但確切原因仍需司法判定。

羅友志24日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，這事有無相關連結性有待司法判決，但他分析指出，司法判決動輒3-7年，高端勢必會請律師打官司，政府也會派法醫相驗解剖，從調查再到一審，至少要2-3年的時間，怎麼會有真相？怎麼可能呢？

羅友志指出，台灣有一個「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，內容是高端疫苗廠商每打1劑就必須捐出1.5元，政府目前簽約500萬劑，政府再補一份大概1000萬元，成立一個基金，防止陸老師的事情再度發生，若不幸又有人發生同樣的狀況，就可以馬上給予安撫補助和調查費用，且世界各國也有。但是他只想問，「蔡政府現在到底做了沒？」。