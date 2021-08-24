中共中央財經委員會8月17日開會，研究促進「共同富裕」等工作問題。中國人行今（24日）發消息，人行黨委書記郭樹清20日主持召開黨委擴大會議，提出要把促進共同富裕作為金融工作的出發點和著力點；堅持不搞「大水漫灌」，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，引導貸款合理增長。

人行會議稱，要不斷提升金融服務實體經濟能力，繼續紮實做好金融支持中小微企業工作，引導金融機構加大對小微企業、「三農」、製造業、綠色發展等重點領域和薄弱環節的支持力度。

會議稱，要提高金融支持區域發展的平衡性和支持行業發展的協調性，促進各類資本規範健康發展，堅決防止資本無序擴張。要持續做好金融服務鄉村振興和金融幫扶工作，加強農村金融基礎設施和金融服務體系建設，促進農民農村共同富裕。

在防範化解重大金融風險方面，會議稱，要處理好穩增長和防風險的關係，以經濟高質量發展化解系統性金融風險；要密切監測、排查重點領域風險點，落實重大金融風險問責、金融風險通報等制度。要加快推進制定《金融穩定法》。