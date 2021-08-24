全球微型泵閥大廠科際精密上半年獲利及前七月合併營收雙雙傳捷報，第三季向來是膠囊咖啡機外銷旺季，囿於咖啡機品牌商馬來西亞代工廠7月底封城影響8月生產及出貨，加上車用客戶缺晶片而延後拉貨，8月出貨可能與7月相當或略增。

科際生產氣泵及閥為主要，主要應用在汽車、醫療器材及家電等領域。第二季合併營收為3.64億元、營業毛利1.14億元、毛利率從去年同期40.97％降至31.89％，本業獲利不增反減為0.44億元，稅前淨利0.45億元，本期淨利達0.35億元，EPS從去年同期1.26元降至1.17元。

科際上半年營收6.24億元、營業毛利2.08億元，毛利率由去年同期40.78％降至33.3％，本業淨利0.79億元，稅前淨利0.83億元，本期淨利0.65億元，EPS從去年同期1.78元增加至2.20元。

科際主管指出，第二季新台幣兌美元匯率從去年逾30元升破28元，一度上看27.8元，至少上半年毛利率受匯率影響達15％，銅等原物料行情上漲。此外，去年大陸爆發疫情後，科際水泵應用在醫療器材像是霧化器及監護儀等毛利率較高的產品，但今年第二季出貨以毛利率較低的血壓計等產品為主，這也是科際第二季及上半年營收雙雙創同期新高，獲利卻未同步增長的主因。

科際7月合併營收1.31億元，年減3.78％；前七月合併營收7.55億元，年成長30.62％。科際表示，客戶血壓計提前至6月底拉貨，造成7月營收比6月減少所致。

科際指出，第三季向來是膠囊咖啡機外銷旺季，咖啡機品牌客戶在大陸、泰國及馬來西亞三地工廠有代工廠，東南亞疫情再起，馬來西亞7月底爆發疫情，再度封城，影響代工廠生產及出貨，第三季出貨很可能是旺季不是很旺，遞延至第四季出貨，第四季呈現淡季不淡的榮景。