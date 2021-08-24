日前位於桃園市新屋區永安漁港的永安海螺文化體驗園區竣工，原訂於9月前啟用，但因疫情影響啟用幾度順延，桃園市政府客家事務局指出，園區預計11月將搭配海客社區嘉年華、海洋兒童劇場以及海廢藝術品展覽正式開幕。

永安海螺文化體驗園區位於永安漁港北岸，特殊的海螺造型建築外觀將客家捕魚「吹海螺」轉化成聲音地景藝術，象徵客家先民與海搏鬥的精神，客家局指出，園區預計11月上旬將透過與永安在地社區協會合作舉辦海客社區嘉年華、並搭配海洋兒童劇場以及海廢藝術品展覽正式開幕，增加在地社區對場館認同度。

客家局表示，10月23日及30日將在海螺文化體驗園區的草地區舉辦漁村音樂節，客家事務局強調，為讓民眾更進一步了解，漁村音樂節將搭配客家音樂的表演介紹園區的規劃以及特色，讓參與的民眾可以在輕鬆愉快的心情下認識即將開幕的永安海螺文化體驗園區。

客家局指出，永安海螺文化體驗園區將規畫於特展室定期辦理與客家文化有關的展覽，強調透過靜態的展覽，讓民眾可以快速了解客家文化、藝術、歷史等發展，進而增加民眾對客家文化的興趣，並指出，園區將設有販售空間，強調民眾除前往園區參觀展覽外，亦可至園區休憩用餐。

此外，客家局也表示，海螺館上層設有觀景台供民眾欣賞夕陽餘暉，且除建築物本身外，館前廣場及戶外草地等區域亦可供民眾遊憩，客家局進一步指出，草地區因其開闊且得天獨厚的海景，未來將配合活動辦理觀星、野餐、露營、賞夕陽、婚攝等活動，強調桃園將增添一海景觀光勝地。