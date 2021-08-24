高雄山區自8月以來土石流橫行，造成桃源區明霸克露橋搶通困難重重。防災專家吳明淏說，他近期會建議中央氣象局，至「人到不了的地方」增加監測雨量裝置，幫助災防人員解讀，爭取災防時間，讓山區民眾可以預防性撤離。

吳明淏是高雄大學土環系主任暨災害防救科技研究中心主任，他認為，災防是要與時間賽跑，但根本是要有正確的雨量數據，觀察近來山區的土石流，氣象局的資料顯示還沒有下雨，但山區已經泥流滾滾，從過去兩周公路總局搶修桃源區明霸克露橋就可以看出端倪。

造成這種誤差是因為雨量監測儀器沒有擺在正確的位置，吳明淏不諱言地說，目前氣象局的評估方法不好，是用內差與統計的方式，比如abc三點構成的三角形，要測量三角形中間的雨量，這在平地或許可以預測得出來，因為沒有高山與地形變化，但在山上只要差距少許，就不夠精準。

吳明淏認為，沒有精準的雨量資料，就無法確切做到預警的作為。因為土石流發生的警戒值是雨量回歸測出，但用錯的資料或檢驗值就難以達成，因此形成有時超過警戒，卻沒發生土石流。

對於近來極端型氣候的威脅，造成高雄市區淹水與山地的土石流等問題，吳明淏覺得，以山區來說，並非一年365天都在下雨而不適合居住，如果可以找出一年有那些日子下雨，可能發生災害，就可以籲請民眾在這些日子離開山區，避免危險。

防災的重要性在於預知災害的來臨，讓政府可以幫助民眾做預防性地撤離，吳明淏希望，民眾對災害要有正確的觀念，要懂得趨吉避凶，避免承受重大災害帶來的損失。