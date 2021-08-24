疫情年代進音樂廳，除了間隔座，如何做到盡量減少接觸感染？朱宗慶打擊樂團豆莢寶寶音樂會，在原有的防疫規範之外，也採取新規劃，包括縮短演出長度為70分鐘，取消中場休息，盡量避免觀眾群聚。

藝術總監朱宗慶表示，疫情年代，現場演出節目必須要讓觀眾放心看表演才有意思，「這次所有參加演出的工作人員，都有做各項檢查，還有快篩，確保一切安全，在座位上的安排，也以間隔座為原則，若親子需要坐在一起，也會仔細安排，一切嚴格把關。」

朱宗慶表示，為了避免群聚，團隊嘗試舉辦沒有中場休息的音樂會，「假如有小朋友、觀眾忍不住想上廁所，可以再跟工作人員說，會有引導，廁所使用完也會清潔廁所，散場也會有工作人員引導分流散場。」

此外，往年的肢體互動橋段，也改成台上帶動、觀眾坐在原座位活動，但不移動的作法。負責統籌演出與排練的團員陳宏岳表示，雖然疫情間排練不方便，但是團員們仍展現創作力，「這次我們準備了10首樂曲，和觀眾分享不同的樂曲風格，還有團隊成員的創作作品。」

陳宏岳表示，因為疫情有兩個多月無法實體排練，團隊仍然透過視訊和影片，維持創作動能，以及和戲劇指導呂濟寬與舞蹈設計陳競，透過圖示引導模擬舞台上實際走位的準備。

豆莢寶寶音樂會連年舉辦，每年劇中的主人翁Do Re Mi都有不同的冒險旅程，這次是Do Re Mi意外獲得一顆特別種子，在大家幫忙照顧下長成一顆大樹，還結了不同形狀、顏色的種子。

擔任劇本創作的團員彭瀞瑩表示，她很喜歡觀察大自然植物花草，「這次的創作發想，是在看完動畫《龍貓》後，裡面兩姊妹和龍貓一起對著種子跳祈福舞，帶給我創作靈感。希望大家也能一起打開心，觀察這些在生活中微小而快樂的事。」演出將於9月5日至11月14日在全台巡演24場。