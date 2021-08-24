景文科技大學運用網路線上工具，今（24日）舉辦4場新生線上見面會。（景文科大提供）

景文科技大學運用網路線上工具，今（24日）舉辦4場新生線上見面會。（景文科大提供）

開學日期將至，又是關懷新生適應及為學習做足準備的入學季節，因受COVID-19疫情的影響，目前國內疫情仍為警戒第二級，需有嚴謹的防疫措施，景文科技大學運用網路線上工具，今（24日）舉辦4場新生線上見面會，每場40分鐘，為110學年度年度入學新鮮人留下一個具有難以忘懷的校園生活啟程。

線上見面會名稱為「JUST for Ü 景文科大新生歡樂線上派對」，派對內容分別有與校長及系上師長見見面、認識教務、宿舍介紹、體育教學設備介紹、社團資訊、原住民活動、新生入學輔導時序、助學貸款說明、Q＆A問答時間及有獎徵答；景文科大校長于第期許在嚴峻防疫生活中的網路第一次相遇，能讓讓未來新生能儘速展開大學美好旅程。

參加線上見面會的新生傅曉萱表示，學校所提供的派對內容豐富，讓9月開學的大學生活有了暖身起跑的動能，也讓自己能堅定信心用心投入開學後的學習。

景文科大表示，2021年的一場疫情，使得新生第一次見面會改以線上舉行，然而依舊收獲滿滿；4個時段的現場會面，從簡報製作、影片的蒐集、拍攝及音效與後製的美編；雖隔著網路屏幕卻不擋熱情，讓景文新生與師長的心更加緊緊相依。