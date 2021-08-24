各國都在鼓勵民眾趕緊施打新冠疫苗，然而在這過程中，也有人故意濫用醫療資源。巴西1名男子在5月12日至7月21日的10星期內，他接種了5劑各種不同的新冠疫苗，終於在8月16日想要再打第6劑時被抓包。

商業時報《Brussels Times》報導，衛生單位在檢查這名男子的施打記錄發現，他接連施打了2劑輝瑞-BNT疫苗(Comirnaty復必泰)、2劑科興疫苗(Sinovac-CoronaVac)，還有1劑AZ疫苗(Astra-Zeneca Vaccine)，而且間隔時間太短，曾經只相隔13天就打了兩劑。

市政府表示，這名男子去了3個不同的疫苗中心，並利用接種中心的電腦故障、人潮眾多的時候排隊，趁著醫護人員疏漏，混水摸魚接種到疫苗。終於在第6次試圖施打時，在電腦登記表裡發現這名男子早已經施打過的記錄。

巴西是新冠肺炎最嚴重的國家之一，死亡人數位居世界第二，僅次於美國，有超過 57萬人死於新冠病毒。目前巴西人們自覺的主動前往接種，里約最大的問題在疫苗短缺，因此該名男子遭到嚴重批評。

然而，此事件可能不是個案，據報導，有數百起類似事件，因為電腦網路連線系統不夠即時，人們會故意前往聖保羅、里約、和米納斯吉拉斯州中心請求再施打第三劑疫苗。