辣模Yumi.K擁有G罩杯傲人上圍、甜美外型，因沒穿內衣看楊丞琳演唱會爆紅，受封「巨乳女神」，IG至今已經累積超過114萬人追蹤，她也時不時會曬出性感美照，讓粉絲們一飽眼福，今她再放送福利，曬出幾乎全裸的照片，身上只有一件要滑落的浴巾，頓時掀起熱議。

Yumi.k有固定去按摩的習慣，每次都會發出大尺度的性感美照，近來疫情趨穩，她也立刻到店裡報到，興奮地發文分享：「終於可以按摩，放鬆放鬆」，並附上一張全裸辣照，只見她對著鏡頭閉眼嘟嘴，全身只有一條紅色浴巾遮點，身體一片雪白全被看光光，浴巾更是感覺隨時都要滑落。

Yumi.K遊走在尺度邊緣的辣照讓老司機陷入瘋狂，狂刷整排愛心已表激動的心情，貼文才發出短短4小時就有超過6千人按讚，網友們紛紛留言直呼：「馬殺雞一下」、「美美的」、「好棒的身材」、「美美美美」、「好好給她放鬆一下」、「露點了」、「掉下來了，好想幫你扶著毛巾，可以嗎？」

Yumi.k最早走紅是因為被朋友肘擊胸部，畫面遭錄下後在網路上瘋傳，儘管傲人身材讓她備受關注，她也因此有點困擾，先前她發文透露身體不舒服，還呼吸困難、冒冷汗無力，本來以為是生病了，沒想到把內衣脫掉後狀況竟開始轉好，讓她感覺十分無言。