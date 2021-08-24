勤益科大師生組成「大學生自組農業物聯網助望鄉打造智慧溫室」，幫助信義鄉望鄉部落發展農業，已展現相當成果。（林欣儀攝）

為幫助原住民部落的成員不用離鄉背井、可以留在家鄉發展經濟，勤益科技大學資工系教授林宗宏14年來投入原鄉服務，更帶領學生成立「大學生自組農業物聯網助望鄉打造智慧溫室」，利用智慧科技協助原鄉發展農業，透過提升原鄉經濟的方式，幫助人口回流。

提到投入原鄉服務的歷程，林宗宏說，他20多年前就開始從事偏鄉資訊志工，有次協助原民會協助相關工作，在南投縣信義鄉望鄉部落遇到2名年輕人，他們原本在台北有好的工作，卻毅然放棄高薪，返回部落投入經濟生產，為的就是讓部落獲得更好發展。

受到2名年輕人感動，林宗宏決定在望鄉部落蹲點，從陪伴並輔導原住民小朋友認識電腦縮短城鄉差距開始，並協助在地文化典藏、資訊基礎建設、部落社區營造與提升資訊素養等，他說，原鄉因農業產值不高，願意投入農耕的人不多，幾經思考，決定利用自己的專長幫助他們提升經濟。

也因此，林宗宏帶領學生自建農業物聯網環境，把物聯網IoT技術導入至農業成為農業物聯網IoAT，他說，利用數位科技將土壤濕度、光照度、溫度等全都數據化，幫助農民判斷何時該澆水、該澆多少水等管理方式，並透過24小時監控系統及架設需求功能導向的響應式網站及開發APP，便利農業管理作業。

就讀碩士班一年級、從大一就跟著林宗宏投入原鄉輔導的學生黃泓喨說，原住民的樂觀生活態度深深影響投入服務的學生，透過每月2次上山服務，自己也學習到更多技巧，盼透過自身的資通訊專業幫忙原鄉農業有更好發展。

在望鄉部落栽種水果甜椒的以立歐‧伊斯卡卡夫特說，部落中目前已經有11座溫室，感謝師生團隊團隊讓部落有越來越多的可能性。林宗宏則期許透過此計畫幫助原鄉農業提升產量、產值與品質，未來也將在當地投入水資源協助。