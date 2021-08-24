國立暨南國際大學推動各級學校游泳及水域體驗課程，由體育署補助經費、埔里國中承辦，暨大協辦的水肺潛水體驗營，提供640名中部地區高中職、國中生、大專院校學生，在暑假分批學習水肺潛水運動。

國立勤益休閒產業管理系教授徐欽賢，代表體育署到校訪視時表示，暨大協助鄰近15所國中、小學，進行游泳教學課程，甚至是進階的水肺潛水教育，擴大水域運動項目及參與人口之廣度，提供安全且專業學習環境，成果斐然，建議未來結合鄰近專業師資，進行水域安全救生種子教師培育講習，建構資源共享平台。

暨大校長武東星表示，暨大擁有5星級體健中心，積極於日月潭發展船艇運動及相關特色運動課程，也將船艇運動列為該校體育特色運動課程；近年來，暨大在國際划船賽事上屢創佳績，去年在全國划船錦標賽奪下4金3銀3銅佳績，還有多名學生參加世界大學划船錦標賽，及入選U23國家培訓隊國手。

暨大每年招收划船、射箭、壘球、空手道及游泳等5項運動績優生，成立亞、奧運競賽項目運動代表隊，培育在地人才、發展特色運動團隊。

目前是防疫二級警戒期間，暨大依照中央防疫指引微解封，分區、分時段開放體育健康中心游泳池，提供鄰近地區中、小學，進行游泳教學及水域救生安全講習課程。在疫情警戒之際，仍連結多處社福機構與社區大學，於暑假期間開設相關游泳與水域運動，培訓南投縣中小學水域種子教師，建構完整水域運動的基礎。