台東縣政府打造轉角遇到藝術，成為街角打卡新亮點。（莊哲權攝）

台東縣政府打造轉角遇到藝術，成為街角打卡新亮點。（莊哲權攝）

台東縣政府打造轉角遇到藝術，成為街角打卡新亮點。（莊哲權攝）

轉角會遇見愛，在台東，轉角也許能遇見藝術！台東縣政府文化處推動台東舊街文創聚落發展計畫，在郵局、電信局、監獄等角落打造3個饒富童趣的裝置藝術，不僅有改善街景的效果， 還可以打卡拍照，為生活增添小小的驚喜。

在台東市中華電信轉角，會遇見交錯的彩色水管以「會心一笑」為題 ，可以隔著轉角大聲告白，與對方透過聲音來場捉迷藏，偷偷地訴說心裡的祕密，從遊戲中縮短彼此的距離。

在大同路郵局轉角，利用郵局提供的郵筒結合彩繪森林小動物，可愛又吸睛，創作者鍾庭說，早期郵筒的角色就是承載每1份情感與思念，透過可愛的彩繪與裝置藝術，讓復古郵筒，繼續陪伴一代又一代。

而在台東監獄高聳的白牆外，有1片色彩明亮的花卉、太陽彩繪，鍾庭表示，監獄對一般民眾而言，總有一段距離，期許透過畫作成為牆內、牆外的溝通渠道，「即使在最陰暗的角落，陽光總能照耀」。

文化處表示，台東舊街文創聚落發展計畫自2016年起辦理，以軟性活動導入台東舊街區，結合老屋微改造、市集、藝文活動等營造舊街區氛圍，今年與公家單位合作，首次讓藝術介入舊街區角落，增加街景豐富性，改善街角環境，也為生活帶來小小的驚喜，歡迎大家前去互動、拍照打卡。

「文化無所不在，轉角就能遇見藝術」是台東縣長饒慶鈴的縣政期許，目前文化處已完成11件作品，分別座落在美術館、日式舊建築、舊鐵道月台等角落，等待著與每天穿街走巷的民眾在轉角處相遇。