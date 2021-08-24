岡山警方23日獲報，查獲越籍移工買進一批肉乾，由於包裹上的寄件人與新北市查獲違反動物傳染病防治條例遭羈押的越南籍婦人都姓「鄧」，讓警方不敢大意。經查，這批肉品沒有豬肉，令警方稍微喘口氣，但仍持續追查。

岡山警分局於23日上午到一家工廠的員工宿舍查察36歲高姓越籍移工時，尚無查獲疑似越南走私肉製品；經了解，物流公司於下午將物品送給高姓移工，警方獲報後於晚間再次前往複查，現場查獲一批肉品。

這批肉品包含2箱雞肉乾計40包、1箱牛肉乾計20包總重17公斤。由於物流包裹上的寄件人姓「鄧」、寄件人地址也是新北市，警方先將高姓移工帶回前峰派出所製作筆錄，並查扣這批肉乾，即時通知衛生局，24日由岡山區衛生所帶回查扣肉品檢驗。

警方表示，雖然這批肉乾沒有豬肉製品，但仍將持續追查此案相關的貨品物流、匯款金流等，必要時報請橋頭地檢署指揮偵辦，擴大深入追查，以維護民眾食品安全。