《路透社》23日針對阿富汗撰寫分析文。文中指出，俄國與英國在19世紀時爭奪阿富汗主導權，而蘇聯與美國也在20世紀於阿富汗作戰。隨著塔利班接掌這個頗具戰略價值的內陸國家，新的大國博弈讓阿富汗成為印度、中國大陸的棋盤，更讓巴基斯坦捲入角力之中。

※巴基斯坦與塔利班的密切往來

報導指出，巴基斯坦與塔利班有著深厚的往來，長期被指控為支持該伊斯蘭組織與美國支援的阿富汗作戰；卻始終為伊斯蘭馬巴德（Islamabad）所否認。

然而，當塔利班日前奪下阿富汗首都喀布爾時，巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）卻又稱阿富汗人打破「奴隸制的枷鎖」，留下無限想像空間。甚至，塔利班在討論政府模式時，部分媒體更宣稱巴基斯坦官員參與其中。

對此，巴基斯坦外交部發言人澄清，該國期盼阿富汗能達成具包容性的政治解決方案，以確保區域和平穩定；但不忘強調「關鍵作用仍在阿富汗人」。

※印度：巴基斯坦的宿敵

文中分析，印度與巴基斯坦為宿敵，而前者又與北京在邊界陷入軍事僵局達1年多。長期以來，印度是阿富汗遭推翻政權的主要支持者；隨著巴基斯坦、中國大陸將在塔利班執政的阿富汗政府扮演關鍵角色，更讓新德里緊張情緒不斷增加。

不過，目前北京一再強調與塔利班接觸的主要目的，是在於保護新疆免受東突厥斯坦伊斯蘭運動(ETIM)的激進分子迫害，而這些武裝分子往往接受阿富汗的庇護。四川大學南亞研究所研究員張力卻認為，巴基斯坦還可能會透過阿富汗對抗印度，但大陸卻不一定會這樣做。

其表示，北京最關心的是塔利班建立包容且溫和的政權，這樣恐怖主義就不會擴散到新疆一帶。至於任何更進一步的政治考量，還有待觀察。

※苦澀的回憶

在紐約伊薩卡學院任教的魯米(Raza Ahmad Rumi)表示，巴基斯坦為印度的沮喪情緒而感到歡呼。自從1947年分裂以來，兩國已經打了3場戰爭。「這種喜不自勝的情緒與印度影響力的衰退有關。傳統政策圈會將阿富汗總統甘尼與印度的密切往來視為威脅」。

對印度而言，塔利班在1996年至2001年執政，並在該時期和巴基斯坦往來，則是一段令人痛苦的回憶。1991年，一架印度航空的飛機於1999年遭挾持，最終降落於阿富汗南部坎達哈。當時新德里釋放3名囚禁中的巴基斯坦武裝分子，以換取成客返回，最終塔利班同意劫機者與釋放的囚犯前往巴基斯坦。

印度駐喀布爾前大使普拉薩（Jayant Prasad）認為，「印度現在的立場是因應現實。新德里必須在阿富汗打持久戰，印度與阿富汗雖然沒有直接接壤的邊界，但卻有利益」。

新德里外交人士則證實，在過去1年內，隨著塔利班成為主導權力，並在杜哈與美國展開斡旋，印度外交官便試著與該組織建立聯繫。印度與所有利害關係者展開會談；不過，該國內部有批評聲浪認為，當美國開始與塔利班談判，印度卻將所有雞蛋放在甘尼的籃子中，導致如今為時已晚。

儘管如此，印度作為重要的經濟參與者，卻對塔利班擁有相當吸引力，可以讓塔利班避免過度倚賴大陸。印度在阿富汗34個省中，每個省都有發展項目。甚至，喀布爾的會議大樓就是印度的發展項目之一。

雖然印度在收買塔利班上遭到挫折，但故事還沒畫上休止符。對巴基斯坦來說，印度的經濟強而有吸引力。貧困的阿富汗需要區域國家的幫助，不管是伊朗、美國還是俄國。阿富汗需要協助，人民需要支援，特別是衛生、商業與採礦部門。