新冠肺炎疫情雖帶來許多家庭社會層面的損失，卻也激發台灣社會的向心力及向善心。知誠慈善協會自疫情以來除集資約200多萬元，捐贈各防疫單位消毒車、防護衣、面罩、酒精、額温槍等防疫物資，24日更捐贈2500包白米給新北市實物銀行，透過社福中心分送給弱勢家庭。

知誠慈善協會發言人陳俊霖表示，協會是一群來自各界的社會青年組成，本著「善事從小開始」的理念於去年8月間成立，在新冠疫情三級警戒期間，看到各防疫系統非常辛苦，因此主動聯繫新北聯醫、衛生局、警察局、三重區公所、清潔隊、消防隊及台灣大防疫車隊等，陸續捐贈相關防疫物資，總計超過200萬元。

陳俊霖說，在疫情趨緩之後，了解許多受疫情影響的家庭生活可能陷入困境，因此媒合捐贈2500包白米，捐給三重社福中心，希望透過社工轉交給有需要的弱勢家戶。

三重社福中心主任劉彥伯表示，知誠慈善協會雖然成立不久，但在短時間內已辦理多項公益活動，在今年農曆年前，捐贈年節物資包及紅包等，給三重、五股、板橋、樹林等社福中心轉贈300戶弱勢家庭；今年4月間，也曾捐贈33組床墊，讓新北兒少安置機構及時更新。協會成員雖以三重為主體，但行善足跡已擴及雙北。對於協會年輕人的公益心及行動力，相當佩服。