貨櫃三雄長榮、陽明及萬海再遭隔日沖大戶盯上，三雄今（24日）未能延續昨（23日）上漲氣勢，分別出現1至3%的跌幅。事實上，根據證交所的公開交易資料顯示，昨排行三雄買超第一名的券商摩根大通，今選擇出脫持股，高居三雄賣超首位，隔日沖的操盤手法再度引起網友們熱議，甚至有內行人透露，大戶隔日沖一次就賺3-5%，一年做100次就300-500%，散戶哪可能贏得了他們。

三雄長榮、萬海及陽明昨都收紅，長榮上漲超過8%，收在144元，陽明漲逾6%，收在139.5元，萬海甚至飆出漲停價248元，但今卻出現跌勢，長榮收在140元，下跌14元（或2.78%），陽明跌5元（或3.58%），收在134.5元，萬海挫4元（或1.61%），收在244元。

貨櫃三雄只漲一天又翻船，盤中就有網友懷疑是隔日沖大戶出手肇禍，而觀察近兩日的主力進出狀況，昨排行三雄買超第一名的券商摩根大通，分別買超長榮15320張、陽明14077張及萬海5046張，今馬上出脫持股，賣超長榮19342張、陽明16295張及萬海8642張，等於昨天大買的股票全都賣光光。

此外，元大證券昨買超長榮7609張、萬海4415張，今賣超長榮5758張、萬海3585張。康和證券昨買超陽明2213張，今也反手賣掉6176張。

航運股再遭隔日沖大戶狙擊，引起PTT網友熱烈討論，「隔日沖抽插台股真的玩不膩」、「猜航運明天再殺一天」、「航運隔日沖又高割離席」、「每天隔日沖就飽了」、「散戶都進來撿航運了，隔日沖沖很爽」、「熟悉的隔日沖最對味」、「哪次漲停沒隔日沖，每次都有韭菜進去被割」、「這些大戶隔日沖一次就賺3-5%，一年做100次就300-500%，散戶怎麼贏」。

事實上，貨櫃三雄今也遭到外資倒貨，排名前十大的賣超個股中，長榮排在第3名遭賣超28370張，陽明排第4名遭賣超16005張，萬海排第8名賣超12109張。