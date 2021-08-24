婆媳問題是一個無解難題，有些家庭甚至因為極差的婆媳關係，夫妻被搞到離婚，因此若能遇到與自己合的媳婦或婆婆，可說是非常不容易，《靈匣網》近日就分享5個非常明事理的星座，在媳婦眼中，他們可說是最棒的婆婆。

1.金牛座

金牛座的婆婆個性憨厚，是典型的賢妻良母，當她們為人媳婦時，不僅疼愛兒女，甚至會孝敬公婆，勤儉持家，直到熬成婆婆後，她們並不會倚老賣老，把自己的苦輪迴般的強加在媳婦身上，因為金牛座婆婆知道，當女人並不容易，做媳婦很辛苦，因此她們會為了整個家庭任勞任怨，把媳婦當成兒女疼愛。

2.雙子座

雙子座的婆婆溫柔體貼，非常善解人意，從當人妻開始，她們會孝敬公婆、寵愛孩子、呵護老公，是眾人公認的好媳婦，而做了別人的婆婆以後，她們懂得將心比心，站在媳婦的角度去思考，她們知道在親家的眼裡，媳婦就是對方的掌上明珠，因此她們做任何事情都不會為難媳婦，就算夫妻間有些矛盾，她們也會站在兒媳那一邊。

3.天蠍座

天蠍座外表看似高冷，給人一種難以親近的感覺，但與他們相處久後會發現，她們其實待人友善，高冷只是她們的保護色，媳婦才逐漸了解，她們其實是個外表嚴厲、內心熱情，優雅大方又睿智的好婆婆，而且天蠍座為人處世公平公正，若遇到夫妻吵架，她們會就事論事，不會因為是自己的兒子而偏袒，對待兒媳視如己出，是所有婆婆中最講道理的。

4.雙魚座

雙魚座的婆婆情商和智商都很高，她們尊老愛幼，對待家人謙和親切，處處為孩子們著想，不僅不會為難媳婦，甚至將她們當做女兒來寵，因此雙魚座婆婆總是能與兒媳打成一片，成為忘年交的好閨蜜，媳婦甚至還會和婆婆說悄悄話，婆婆也會幫兒媳排憂解難，可說是令人稱羨的婆媳關係。

5.天秤座

天秤座的婆婆頭腦靈活，且能言善辯，遇到事情時能夠隨機應變，她們做事能力強，媳婦也非常佩服她們，就連親家母對她們的表現也相當滿意，由於天秤座了解人性，且懂得換位思考，做任何事之前，會先站在兒媳的位置去思考，對她們而言，媳婦與兒子能夠和睦幸福地生活，才是最重要的事情，因此就算做事再累也心甘情願。