新北市警察局林口分局卸、新任分局長交接布達典禮，於24日下午2時整在林口分局五樓禮堂舉行，由新北市警察局長黃宗仁親自到場監交，多位民代、協勤民力及地方仕紳到場觀禮，典禮隆重。黃局長除了對新任陳忠龍分局長榮膺新職表達祝賀外，同時也對各位貴賓在百忙當中撥冗觀禮，表示由衷感謝。

為貫徹市長行動治理、前線管理、社區警政的治安理念，此次新任分局長布達典禮，由黃局長一一到各分局親自主持。黃局長強調，各地區的治安特性不同，但都要靠「人」互相幫忙，也就是我們警察最信任的夥伴「五力」，警友、民防、義警、志工、巡守隊，以及每位林口及泰山在地的居民，大家一齊努力，治安才會好。也希望各位貴賓及各界人士今後繼續給我們警察同仁最大的支持與鼓勵。

局長黃宗仁表示，新任陳忠龍分局長為中央警察大學公共安全學系52期畢業，歷任本局永和、中和第一分局副分局長、犯罪預防科專員、督察室督察、保安科科長、保安警察大隊大隊長、瑞芳分局分局長等重要職務，學、經歷豐富。陳忠龍分局長本次從瑞芳分局拔擢調任林口分局分局長職務，深信以陳分局長的學識、經驗與敬業精神，必能領導所屬同仁在既有良好的基礎上，再創輝煌佳績。

局長黃宗仁表示，林口分局轄區含跨2個行政區，幅員遼闊， 轄區人口超過20萬人，轄內道路有國道一號高速公路五股及林口兩個交流道，另有新北大道、台1線、台64線、台65線等道路匯流本轄；日本三井Outlet Park、昕境廣場、A9環球購物中心及竹林山觀音寺等觀光景點，都帶來大量的人潮與車流量，轄區特性非常繁雜，非常具有挑戰性。

黃宗仁特別向在座的林口弟兄致上最深的感謝與敬意，他表示，謝謝你們讓林口及泰山的治安、交通保持穩定，也期許陳分局長要繼續擔起林口分局的重擔，把林口居民當成頭家，讓大家能夠生活安心、服務甘心、治安放心。